能登半島地震で甚大な被害を受けた文化財の一つ、石川県輪島市町野町にある国重要文化財「上時国家住宅」。発災から2年、4月以降復旧に向けた動きが本格化します。

上時国家住宅は、高さ18メートルもの入母屋茅葺きの大きな屋根を誇り、国重要文化財指定時には「近世木造民家の一つの到達点」と評された建物です。二十一代目当主が28年をかけて建築したとされ、内部の手の込んだ作りが特徴でした。 しかし、2024年1月の地震で主屋は倒壊。さらに同年9月の豪雨でも被害を受けました。

復旧に関わる費用は30億円を超え、11年の工期がかかります。

上時国家・・・壇ノ浦の戦いの後、捕らえられ能登へ流された平家第一の実力者・平時忠の子である「時国」を祖とする。源氏の追及を逃れるため、姓を「時国(ときくに)」と改め、珠洲市と隣り合う現在の輪島市町野町へ居を移した。その後分家し、上時国家(輪島市町野町南時国)、下時国家(輪島市町野町西時国)に分かれた。上時国家は、「天領の大庄屋」として名字帯刀を許され、製塩業や海運業も手掛けていた。

復旧のプロセスと困難 「気の遠くなる工程」30億円・11年をかける復元プロジェクト

復旧工事の準備のための調査や予算などにめどがつき、2025年の9月から11月間では事前着工として、まず米蔵を解体、重機が入る道を確保しました。2026年度からは本格的に動き出します。

2025年秋、金沢市に北陸三県の文化財復旧のため監理事務所が新たに設置され

現地事務所は、土産物店として使われていた建物を事務所として改修することになります。

設計監理を行う公益財団法人・文化財建造物保存技術協会 遠藤優さん「主屋の解体格納に先立ち、その手前にある大破した「米蔵」の解体格納が主な内容です。解体格納用のプレハブも、公費解体された納屋の跡地に設置しました。」

文化財の復旧には解体した部材を取り出し、それぞれが元々どの位置にあったかを示す印をつけて管理していく作業が進められます。部材が建物のどの部分に使われていたかを類推しながらの作業は、気の遠くなるような工程ですが、11年の長きにわたるプロジェクトの重要なものの１つです。

今回の事前着工の作業では、全員が輪島市内で宿泊することが出来ず、一部のスタッフは、七尾市や志賀町など近隣の宿泊施設から現場へ通いました。

「連携がないと工事が止まる」 11年の長丁場に立ちはだかる管轄問題

復旧の課題は建物だけではありません。住宅横にある谷川や名勝指定区域の復旧には、複雑な行政の管轄問題が立ちはだかりました。 谷川の上流は県の森林管理部門、下の田んぼに関わる地域は農業部門、さらに文化財の管轄も絡み合います。

大学でシステム工学を教えていた経歴を持つ時国さんは、この復旧工事を「システム」として捉え直し、行政に連携を働きかけました。

工期は11年、連携がないとどこかで工事の待ち時間が発生して、ほかの工事に遅れが発生するためです。

負の遺産から「守るべきもの」心境の変化

時国さんの父・恒太郎さんが亡くなり、大学卒業後、東京で働いていた時国さんは38歳でふるさと・石川県へ戻ります。当初は、歴史ある住宅の管理を「負の遺産」と思っていましたが、調べれば調べるほど分かっていないことが沢山あり心境の変化が起きたと言います。

時国健太郎さん「以前、研究団体に上時国家住宅の歴史や文化を10年かけて調べてみてもらったことがあるのですが、時間がとても足りなくて調べてもわからない、家の建築年代も記録よりも実際は数十年は遡るみたいです。いろんな証拠が出てきました。このままではいけないと考え直しました。」

倒壊した主屋は、その内部が今も見えません。今後の主屋の解体作業で文化財や調度品の被害の全貌が見えてくることになります。

文化財建造物保存技術協会・遠藤優さん「米蔵は、まだ建物の半分程度が残っていたため、元の形を確かめながら調査することが可能でしたが、崩壊した部分の調査は困難となります。主屋ではどこの部材だったかを確認しながらの調査となるため、非常に難しい調査となると思います。」

二十五代当主・時国健太郎さん75歳、苦難の2年

協会では、図面のない復旧作業を北陸放送が1969年に制作した番組「われら一族〜能登の時国〜」の映像を活用し作業を進めます。

二十五代当主の時国健太郎さんは、現在75歳。この2年、復旧費用の確保をはじめ様々な壁にぶつかりながら、必死に復旧への道を切り開いてきました。 そんな時国さんが、本格着工を前にして一番の懸念に挙げたのは「自身の健康」です。

工事が完了するころ、時国さんは86歳になります。 「元の姿に戻った家を、この目で見届けたい」 。先祖が28年かけて築いた家を、11年かけて直す。その長い道のりは、当主にとっても時間との闘いとなります。