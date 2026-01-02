【箱根駅伝】中大３０年ぶりＶへ溜池一太がトップ力走中　往路は本間颯、岡田開成ら控える強力布陣

◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走往路（２日、東京・千代田区大手町読売新聞社前スタート〜神奈川・箱根町芦ノ湖ゴール＝５区間１０７・５キロ）

１９９６年以来３０年ぶり史上最多１５度目の総合優勝を目指す中大が、２区で首位を走り続けている。首位と９秒差の２位で受けた溜池一太（４年）はすぐに前を行く国学院大の上原琉翔（４年）を抜かしてトップを奪った。単独首位となり、ハイペースで力走を続けている。

レース前、文化放送の電話取材に応じた藤原正和監督は「２区の溜池が非常に調子がいい。６５分台を出してもらって、（３区の）本間で後ろを突き放して、という形で２、３区に大砲を置いた形」話しており、その期待に応えている。

中大は３区に前回同区区間賞の本間颯（３年）、４区に１０月の出雲駅伝１区区間賞の岡田開成（２年）、５区に１１月の全日本大学駅伝４区区間賞の柴田大地（３年）が控える強力布陣。さらに前回１区区間賞のエースで主将・吉居駿恭（しゅんすけ、４年）は復路に温存されている。

１万メートルの持ちタイムが大会史上初の２７分台に到達した、超スピードチーム。このまま流れを保てるか。