歌手・華原朋美（５１）が新年早々に見せた姿に、ファンは衝撃を受けた。

華原は１日に自身のインスタグラムやＸ（旧ツイッター）を更新し「明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします」とあいさつ。そして「またファンの皆様に沢山お会いできる様に頑張りたいので２０２６年もよろしくお願いします」と伝えた。

「午年だぁー。初乗り行かなきゃ」と得意の乗馬にも意欲。「＃華原朋美 ＃２０２６ ＃午年」とハッシュタグをつけた。

その投稿に添えたのは、グレーのカーディガン姿。くびれはキュッと引き締まり、カメラに向かってアイドルスマイルを見せた。フォロワーは「えー全盛期に戻ってるかわいい」「あの黄金時代の華原朋美になっとる！！」「痩せたねぇ！？」「朋ちゃん若返ったね」「タイムスリップしたみたいに若々しい朋ちゃん」「信じられない」「ええっ！すごい綺麗」「すんごい綺麗」「ええっ！！ええ」「え！こんなに痩せたの？」「本物！？」「めっちゃシュッとしてはりますやん！」「そんなに痩せたの」と驚きが止まらなかった。