¹ñ³Ø±¡Âç¡¦ÀÄÌÚÎÜ°ê¤¬1¶è¶è´Ö¿·¡ª19²óÌÜ½Ð¾ì¤ÇÆ±¹»»Ë¾å½é¤Î¥È¥Ã¥×¤Ç¥¿¥¹¥¥ê¥ì¡¼¡¢ÀÄ³ØÂç16°Ì¤È½ÐÃÙ¤ì¤ë¡ÚÈ¢º¬±ØÅÁ¡¦±ýÏ©¡Û
¢£Âè102²óÅìµþÈ¢º¬´Ö±ýÉüÂç³Ø±ØÅÁ¶¥Áö¡¦±ýÏ©¡Ê2Æü Åìµþ¡¦Âç¼êÄ®¡Á¿ÀÆàÀî¡¦°²¥Î¸Ð 107.5¥¥í¡Ë
È¢º¬±ØÅÁ¤Î±ýÏ©¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢Î®¤ì¤ò·è¤á¤ë1¶è¤Ç¤Ï¹ñ³Ø±¡Âç¤¬Æ±¹»»Ë¾å½é¤Î¥È¥Ã¥×¤Ç¥¿¥¹¥¥ê¥ì¡¼¡£
4Ç¯À¸¤ÎÀÄÌÚÎÜ°ê¡Ê4Ç¯¡Ë¤¬1»þ´Ö00Ê¬29ÉÃ¤Î¶è´Ö¿·¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ2¶è¤Ø¤Ä¤Ê¤¤¤À¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç22Ç¯¤ÎÃæ±ûÂç¡¦µÈµïÂçÏÂ¡Ê¸½¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡Ë¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿1»þ´Ö00Ê¬40ÉÃ¤ò11ÉÃ¹¹¿·¤¹¤ë·ãÁö¤ò¤ß¤»¤¿¡£
½øÈ×¤«¤é¥Ï¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ç¥ì¡¼¥¹¤¬¿Ê¤àÃæ¡¢17ÒÉÕ¶á¤ÇÀÄÌÚ¤¬ÀèÆ¬¤Ø¡£¥¢¡¼¥à¥¦¥©¡¼¥Þ¡¼¡¢¼êÂÞ¤òÅê¤²¼Î¤Æ¤Æ¡¢¶»¤Î¥¿¥¹¥¤ò·Ú¤¯Ã¡¤¤¤Æ¥¹¥Ñ¡¼¥È¡£18.8Ò¤Ç¤Ï±èÆ»¤«¤é¤ÎÀ¼±ç¤Ë¾Ð´é¤È¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤ò¸«¤»¤ëÍ¾Íµ¡¢Á°ÅÄ¹¯¹°´ÆÆÄ¤«¤é¤Ï¡Ö¤¤¤¤¤¾¡¢¤¤¤¤¤¾¡×¤ÈÀ¼¤ò³Ý¤±¤ì¤ì¤ë¤È¡¢ÀÄÌÚ¤â¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿É½¾ð¤Ë¡£
¥é¥¹¥È1Ò¤ÇÁ°ÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö½é¤á¤Æ¥È¥Ã¥×¤Ç¥¿¥¹¥¤òÅÏ¤¹¤¾¡¢4Ç¯´Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤ÈÂç¤¤ÊÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¡¢ÀÄÌÚ¤â¥é¥¹¥È¥¹¥Ñ¡¼¥È¤Ø¡£¹ñ³Ø±¡¤¬È¢º¬±ØÅÁ19²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤Ç¡¢Âç³Ø»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ëÀèÆ¬¤Ç¤Î¥¿¥¹¥¥ê¥ì¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
2°Ì¤ÏÃæ±ûÂç¡¢¶ðÂôÂç¤Ï5°Ì¡£±ýÏ©3Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦ÀÄ³ØÂç¤Ï16°Ì¤È½ÐÃÙ¤ì¤¿¡£
¢¨¼Ì¿¿¡§¹ñ³Ø±¡Âç¡¦ÀÄÌÚÁª¼ê¡Ê25Ç¯11·î»£±Æ¡Ë
