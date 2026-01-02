ファッション雑誌「ニコラ」モデルの“ニコモ”出身で、24年NHK大河ドラマ「光る君へ」にも出演した女優田中日奈子（28）が1日、X（旧ツイッター）で結婚を発表した。

田中は「皆様〜！ 新年あけましておめでとうございます」と切り出し、「そして私からご報告がございます」「2026年もよろしくお願いいたします」と書き込み、書面を添えた。

書面は「応援してくださっている皆様 お世話になっている皆様へ」と題して始まり、「私事ではありますが、結婚いたしました事をご報告いたします」と伝えた。

さらに「お伝えするタイミングを伺っておりましたが、生活も落ち着き、心機一転新年の始まりに併せてご報告させていただく運びとなりました」とし、新年を迎えるにあたっての公表を決めたという。

「2026年はより一層様々なことに挑戦し、お仕事にも精一杯励んでまいります！ 今後とも温かく見守っていただけますと幸いです」と呼びかけ、「皆様にとって、素晴らしい一年になりますように」と締めた。

田中は08年、ファッション雑誌「ニコラ」の第14回ニコラモデルオーディションでグランプリを獲得。“ニコモ”のグランプリに選ばれ、モデルとして活動開始。後に女優へも活躍の場を広げ、大河ドラマ「光る君へ」では、隆姫役を演じた。