元宝塚歌劇団月組トップ龍真咲（43）が1日、インスタグラムを更新。第2子を妊娠しており、出産間近であることを報告した。

龍は、新年初日「明けましておめでとう御座います」と書き出し、「いつも温かく見守ってくださる皆様にご報告をさせていただきます」「私事ではございますがこのたび第二子を授かり、間もなく出産を迎える時期となりました」と近況を伝えた。

龍は16年に宝塚を退団し、女優として再始動。19年に投資家と結婚し、23年に第1子出産を報告していた。このたび、第2子を授かり「日々お腹の中の命を感じながら、家族とともに愛おしく幸せな時間を過ごしております」「息子との時間も今しかない大切なひととき」などと、思いを吐露。

「とはいえ、第一子の時とは違いなかなか穏やかだけではいかない日々…。一人目とニ人目、妊娠中の体調もこんなに違うものなのだと小さな命に沢山振り回されています」とも明かした。

また、「夫の協力のもと、なるべくいつも通りに向き合う時間を持てていることにも感謝する毎日です」と感謝の思いも。

出産を目前に控え「ずっとお腹に入れたままにしておきたい愛おしい気持ちと もう苦しいので早く出してしまいたい気持ちが行ったり来たり笑 無事に産まれてきてくれるよう、なるべく穏やかに過ごしたいと思います」と書き込んだ。

そして、「きっとウマくいく」。午（うま）年に引っかけたか、つねに前向きな龍らしく締めた。