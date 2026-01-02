◇第102回東京箱根間往復大学駅伝・往路（2026年1月2日 東京・大手町〜箱根・芦ノ湖＝5区間107・5キロ）

「箱根駅伝」の往路1区で、国学院大の青木瑠郁（4年）が区間賞を獲得した。

補欠登録から当日のエントリー変更で1区に起用され、序盤は第2集団の先頭で冷静にレースを進めると、7キロで先頭集団に追いついて17キロでスパート。監督車の前田康弘監督から「歴史に名を刻むぞ！」とハッパをかけられ、鶴見の中継所に先頭で駆け込んだ。1時間0分28秒は第98回大会の吉居大和（中大）の1時間0分40秒を12秒更新する区間新記録。国学院大が中継所をトップで通過するのは初の快挙だった。

レース後の青木との一問一答は以下のとおり。

「楽しんで走れるペースで走れればいいと思った」

――東洋大の松井海斗（2年）と競った。

「(スパートは)ラスト5キロ切ってからと。ここだなという感覚で、ラスト1キロで(区間新)いけるなと」

――（7区で区間9位だった）全日本の反省は。

「区間新を狙える力もあったが、直前の10日前に調子を落としてしまったので、（今回は）直前の練習で上げすぎないように、余裕を持ってやることを意識した」

――スタート後に先頭集団から離された焦りは。

「自信を持って、どうせ追いつくと自分に言い聞かせて走った。

――前田監督から”歴史を変えるんだ”とゲキを飛ばされた。

「今年のスローガンじゃないな、と思っちゃいました（笑い）、（2区で）上原（琉翔）が待ってるんで、笑顔で渡ししたいと思って走った」