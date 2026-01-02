出身と聞いてすごいと思う「山梨県の私立進学校」ランキング！ 2位「駿台甲府高等学校塩部キャンパス」を抑えた1位は？【2025年調査】
受験本番が近づくにつれ、志望校選びへの関心も一段と高まってきます。確かな学力を育てる指導体制や、落ち着いて学べる環境を備えた私立進学校は、受験生や保護者から注目を集めています。
All About ニュース編集部は12月5〜19日、全国10〜70代の男女197人を対象に「私立進学校」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、出身と聞いてすごいと思う「山梨県の私立進学校」を紹介します！
回答者からは「スポーツ万能な生徒が多そうだから」（20代女性／長野県）、「難関大学を目指す県内トップクラスの進学校として知られ、学力の高さや真面目な校風に定評があるため」（20代男性／福井県）、「山梨の進学校といえは駿台甲府だから。裕福な家庭のイメージもあります」（30代女性／山梨県）などのコメントがありました。
回答者のコメントを見ると「山梨学院高等学校はスポーツと学業の両方で全国的に有名で、出身者も多方面で活躍しているからです」（30代女性／長野県）、「全国大会常連の運動部を擁しながら、早慶上理や国公立大学への進学実績も豊富だから」（50代男性／広島県）、「入学ハードルが高い記憶があるので、それだけですごいと思う」（20代男性／山梨県）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
(文:綾乃岬)
