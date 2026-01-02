「治安がいい」と思う富山県の市ランキング！ 2位「黒部市」を抑えた1位は？【2025年調査】
安心して暮らせる街には、穏やかな雰囲気や地域のつながり、清潔で整った環境など、さまざまな魅力が詰まっています。犯罪が少なく、誰もが安心して外出できる街は、多くの人にとって理想の住まいといえるでしょう。
All About ニュース編集部では、2025年10月22〜26日の期間、全国20〜70代の男女250人を対象に、「治安がいいと思う市に関するアンケート」を実施しました。その中から、「治安がいいと思う富山県の市」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「生まれ故郷の市です。治安の面で不安に感じることはなかったです」（60代男性／新潟県）、「土地柄も奥にあるので、治安が良いイメージがあります」（50代女性／和歌山県）、「勝手なイメージで、ダムがあるくらい山奥だからあまりトラブル等と無縁だと思う」（30代女性／山梨県）といった声が集まりました。
回答者からは「観光に行った時、みんな優しかったから」（30代女性／兵庫県）、「仕事で行った際に夜遅くまで飲み歩いたが、バイクなども走っておらず、治安がいい印象だから」（20代女性／東京都）、「母方の先祖が富山からの開拓使で、住みやすくていいところだと良く聞いていたから」（50代女性／北海道）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：黒部市／48票黒部市は、富山県の東部に位置し、雄大な立山連峰と深いV字谷で知られる黒部峡谷の入り口にあたります。清らかな水資源が豊富で、黒部川扇状地には豊かな田園風景が広がり、水と緑に恵まれた自然豊かな地域です。峡谷観光のアクセス拠点としても知られ、観光業も盛んです。自然保護意識が高く、地域住民が協力して環境保全に取り組む姿勢や、静かで落ち着いた地域性が、治安の良さにつながっていると考えられます。
1位：富山市／89票富山市は、富山県の県庁所在地であり、県の中部に位置する中核都市です。富山湾に面し、背後には立山連峰がそびえる、海と山の両方の恵みを享受できる地理的条件を持っています。富山駅周辺には商業施設や行政機関が集積し、路面電車（LRT）を活用したコンパクトな街づくりが進められています。薬都としても知られる歴史を持ち、落ち着いた文化が根付いています。県内で最も人口が多く、都市機能が充実しているにもかかわらず、治安がよいと評価された背景には、穏やかな環境が支持されていることが推測されます。
