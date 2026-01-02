元日恒例のニューイヤー駅伝でスターターを務めた群馬県の山本知事にことしの抱負などを伺いました。

Q．去年を振り返って

山本知事「群馬県の勢いが目立ったと思う。例えば移住希望地ランキングで初めて１位になったり、名目GDP成長率が全国１位であるとか、１人あたりの県民所得も全国５位になったほか、あるいは、群馬県が主導して進めてきた「温泉文化」のユネスコ無形文化遺産国内候補への決定など、こういった群馬県には今、勢いがあるのでぜひ今年も加速させていけるような、群馬県楽しみだと、県内外の人たちが思えるようなそういう１年にしていきたい」

Q．今年の抱負は

山本知事「色々な事業が展開されているので１つ１つをしっかり仕上げていこうという風に思っています。SNSの発信力、tsulunosの発信力もさらに伸ばしていきたいと思いますし、何といっても県のマスコットキャラクターのぐんまちゃんが年末の「紅白」に出るという、いよいよ全国になったかなということで、ぐんまちゃんの知名度もアップさせ、経済も良くして、県民の幸福度を少しでも上げられる１年にできればと思っています」

Q．県民へメッセージ

山本知事「去年（２０２５年）、いろいろ群馬県が１番という指標が出てきましたが、この勢いを続けて、今年ももっともっと群馬県を盛り上げていきたいと思いますので、力を合わせて群馬県の発展をしっかりがんばっていきましょう」