柔道女子48キロ級で五輪5大会連続メダリストの谷亮子さん（50）が2日までに自身のインスタグラムを更新。2人の息子との親子ショットを披露した。

「2026年 皆様にとりまして平和であり 幸せな１年となりますように Wishing everyone a peaceful and happy 2026.」と新年のあいさつをつづると、「旧年中は親子共々皆様から温かい応援をいただきまして実り多き１年となりました。心より感謝申し上げます。そして大切な方とのお別れがあり 素晴らしい皆様との出会いがありました」と回顧。

「本年もどうぞよろしくお願いいたします」とつづった。

続けて「12月31日の大晦日は長男 佳亮の20歳の誕生日でした」とし、駒大野球部に所属する長男・佳亮、中央学院（千葉）野球部の次男・晃明と腕を組む親子ショットをアップ。

「久しぶりに帰省してきた息子二人に囲まれ 次男 晃明とともに息子二人があっという間に私を追い抜いて成長してくれて喜んでいるワタシ」と感慨を記し、「そして年末年始は出産した日を思い出します 2026年、たくさん応援に行きたいと思います」と目標を立てた。

谷さんは2003年、当時プロ野球選手だった谷佳知氏と結婚。05年に佳亮、09年に晃明が誕生している。

谷さんの投稿に、女優の石田ひかりは「わー！亮子ちゃんすてきなお写真ね！」とコメントし、フォロワーからは「イケメン息子さん二人に囲まれて幸せいっぱいのお正月ですね よいお年をお迎え下さい♪」「息子さんお二人共に格好良いです お二人の息子さんお父さんの谷佳知さんに似てますか！？」「亮子さん素敵な親子ショットありがとうございます お二人とも素敵な青年ですね！笑顔も最高です 幸せいっぱいが伝わります」といった反響が寄せられている。