冬型気圧配置や低気圧の影響を受けやすい時期があり、北日本日本海側・北陸では、例年よりくもりや雪（または雨）の日が多いでしょう。一方で、関東甲信・東海・西日本太平洋側は、例年よりも晴れる日が多い見込みです。

■北日本（北海道・東北）

【天候の傾向】

北日本日本海側は、1月10日から1月16日頃にかけて、低気圧の影響を受けやすく、例年よりくもりや雪の日が多い見込みです。北日本太平洋側では、例年同様に晴れる日が多い見込みです。

【気温の傾向】

1月3日から1月9日頃にかけての気温は、北海道で「平年より低い」でしょう。東北は「平年並み」の見込みです。1月10日から1月16日頃にかけての気温は、北海道・東北ともに「平年並み」でしょう。1月17日から1月30日頃にかけての気温は、北海道・東北ともに「ほぼ平年並み」でしょう。

【降水量と日照時間】

この先1か月の降水量は、北海道で「平年並みか多い」でしょう。東北日本海側は「平年より多い」でしょう。東北太平洋側では「ほぼ平年並み」の見込みです。この先1か月の日照時間は、北海道日本海側・東北日本海側で「平年並みか少ない」でしょう。北海道太平洋側・オホーツク海側・東北太平洋側では「ほぼ平年並み」の見込みです。この先1か月の日本海側の降雪量は、北海道・東北ともに「ほぼ平年並み」でしょう。

■東日本（北陸・関東甲信・東海）

【天候の傾向】

北陸では、1月3日から1月9日頃にかけて、冬の季節風や低気圧の影響を受けやすいため、例年よりくもりや雪（または雨）の日が多い見込みです。関東甲信・東海では、1月3日から1月9日頃にかけて、冬型の気圧配置の頻度が高いとみられ、例年より冬晴れの日が多い見込みです。また、関東甲信・東海では、1月10日から16日頃にかけて、高気圧に覆われる日が多く、例年よりも晴れる日が多い見込みです。

【気温の傾向】

1月3日から1月16日頃にかけての気温は、東日本各地で「平年並み」でしょう。1月17日から1月30日頃にかけての気温についても、東日本各地で「ほぼ平年並み」の見込みです。

【降水量と日照時間】

この先1か月の降水量は、北陸で「平年より多い」でしょう。関東甲信・東海では「平年並みか少ない」見込みです。この先1か月の日照時間は、北陸で「平年並みか少ない」でしょう。関東甲信では「平年より多い」見込みです。東海では「平年並みか多い」でしょう。この先1か月の北陸の降雪量は「ほぼ平年並み」の見込みです。

■西日本（近畿・中国・四国・九州）

【天候の傾向】

西日本日本海側では、1月10日から16日頃にかけて、高気圧に覆われやすいため、例年に比べて、くもりや雪（または雨）の日が少ない見込みです。西日本太平洋側では、1月10日から16日頃にかけて、高気圧に覆われる日が多く、例年よりも晴れる日が多い見込みです。

【気温の傾向】

1月3日から1月16日頃にかけての気温は、西日本各地で「平年並み」でしょう。1月17日から1月30日頃にかけての気温についても、西日本各地で「ほぼ平年並み」の見込みです。

【降水量と日照時間】

この先1か月の降水量は、近畿北部・山陰では「ほぼ平年並み」でしょう。近畿中南部・山陽・四国・九州では「平年より少ない」見込みです。この先1か月の日照時間は、近畿北部・山陰で「ほぼ平年並み」でしょう。近畿中南部・山陽・四国・九州では「平年並みか多い」見込みです。この先1か月の降雪量は、近畿北部・山陰ともに「ほぼ平年並み」でしょう。

■奄美・沖縄

【天候の傾向】

奄美・沖縄では、1月10日から1月16日頃にかけて、高気圧に覆われる頻度が高く、例年よりくもりや雨の日が少ないでしょう。

【気温の傾向】

1月3日から1月9日頃にかけての気温は、奄美・沖縄ともに「平年より低い」でしょう。1月10日から1月16日頃にかけての気温は、奄美では「平年並み」、沖縄では「平年並みか低い」見込みです。1月17日から1月30日頃にかけての気温は、奄美・沖縄ともに「ほぼ平年並み」でしょう。

【降水量と日照時間】

この先1か月の降水量は、奄美・沖縄ともに「平年より少ない」でしょう。この先1か月の日照時間は、奄美・沖縄ともに「平年並みか多い」見込みです。

【期間中の日最高気温平年値】

【北日本】1/3→2/2

札幌0.3℃→-0.6℃

青森2.4℃→1.7℃

仙台6.2℃→5.4℃

【東日本】1/3→2/2

新潟6.3℃→5.1℃

東京10.4℃→9.5℃

名古屋9.7℃→9.1℃

【西日本】1/3→2/2

大阪10.3℃→9.3℃

広島10.4℃→9.5℃

高知12.7℃→11.8℃

福岡10.9℃→9.9℃

鹿児島13.7℃→12.8℃

【奄美・沖縄】1/3→2/2

名瀬18.2℃→17.2℃

那覇20.2℃→19.3℃

■1か月予報（1月3日から2月2日までのまとめ）

＜気温の確率予想・低い・平年並み・高い＞

北日本:30%・40%・30%

東日本:30%・30%・40%

西日本:30%・40%・30%

奄美・沖縄:60%・30%・10%

＜降水量の確率予想・少ない・平年並み・多い＞

北日本（日本海側）:20%・40%・40%

北日本（太平洋側）:20%・40%・40%

東日本（日本海側）:20%・30%・50%

東日本（太平洋側）:40%・40%・20%

西日本（日本海側）:40%・40%・20%

西日本（太平洋側）:50%・30%・20%

奄美・沖縄 :60%・30%・10%

＜日照時間の確率予想・少ない・平年並み・多い＞

北日本（日本海側）:40%・40%・20%

北日本（太平洋側）:40%・30%・30%

東日本（日本海側）:40%・40%・20%

東日本（太平洋側）:20%・30%・50%

西日本（日本海側）:20%・40%・40%

西日本（太平洋側）:20%・40%・40%

奄美・沖縄 :20%・40%・40%

<降雪量の確率予想・少ない・平年並み・多い＞

北日本（日本海側）:30%・30%・40%

東日本（日本海側）:30%・30%・40%

近畿北部・山陰:30%・30%・40%

