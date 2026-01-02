◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走往路 （２日、東京・千代田区大手町読売新聞社前スタート〜神奈川・箱根町芦ノ湖ゴール＝５区間１０７・５キロ）

陸上男子８００メートルの日本記録保持者で昨年９月の東京世界陸上代表の駒大・落合晃（１年）が２区の給水に登場。昨年夏はスイス・サンモリッツ合宿もともにした１学年上の桑田駿介（２年）と並走しながらボトルを渡し、エールを送った。世界陸上から、箱根路“初出走”となった。

落合は滋賀学園高３年時に日本記録（１分４４秒８０）樹立。昨年４月に駒大に入学し、ＯＢの田沢廉、鈴木芽吹（ともにトヨタ自動車）、篠原倖太朗（富士通）、佐藤圭汰（４年）が在籍する大八木弘明総監督の「Ｇｇｏａｔ」にも加入。高いレベルで練習を積み、同年９月は初の東京世界陸上にも出場した。

◆落合 晃（おちあい・こう）２００６年８月１７日、滋賀・高島市生まれ。１９歳。今津中から陸上を始め、２２年に滋賀学園高に進学。１年時の全国高校駅伝は２区（３・０キロ）出走。８００メートルは２年時に全国高校総体で初優勝。３年時の２４年４月に行われたＵ２０アジア選手権優勝。同６月に日本選手権初制覇。同７月に全国高校総体で１分４４秒８０の日本新記録をマークし２連覇。同８月のＵ２０世界選手権で銅メダル。昨年４月に駒大に進み、７月の日本選手権２連覇。９月の東京世界陸上に出場し、予選敗退。１６５センチ、５７キロ。