¡ÚÈ¢º¬±ØÅÁ¡ÛÁáÂç¤Î»³¸ýÃÒµ¬¡¢¾ëÀ¾Âç¤Î¥¥à¥¿¥¤¤È¶¦¤ËÁ°¤òÄÉ¤¦¡¡Á°²ó£²¶è£±£²°Ì¤«¤é¥ê¥Ù¥ó¥¸¤Î·ãÁö
¡þÂè£±£°£²²óÅìµþÈ¢º¬´Ö±ýÉüÂç³Ø±ØÅÁ¶¥Áö±ýÏ©¡¡¡¡¡Ê£²Æü¡¢Åìµþ¡¦ÀéÂåÅÄ¶èÂç¼êÄ®ÆÉÇä¿·Ê¹¼ÒÁ°¥¹¥¿¡¼¥È¡Á¿ÀÆàÀî¡¦È¢º¬Ä®°²¥Î¸Ð¥´¡¼¥ë¡á£µ¶è´Ö£±£°£·¡¦£µ¥¥í¡Ë
¡¡£±£µÇ¯¤Ö¤ê¤ÎÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹ÁáÂç¤Ï¡¢¥¨¡¼¥¹¤Ç¼ç¾¤Î»³¸ýÃÒµ¬¡Ê£´Ç¯¡Ë¤¬²÷ÁöÃæ¡£¼ó°Ì¤È£²£¹ÉÃº¹¤Î£·°Ì¤Ç¼õ¤±¤ë¤È¡¢¾ëÀ¾Âç¤Î¥ô¥£¥¯¥¿¡¼¡¦¥¥à¥¿¥¤¡Ê£´Ç¯¡Ë¤È¶¦¤ËÁ°¤òÌÔÄÉ¤·¡¢£µ¥¥í¤Ç¶ðÂç¡¢Ãæ±û³Ø±¡Âç¤òµÛ¼ý¡£Ä¾¸å¤ËÅìÍÎÂç¤âÈ´¤«¤·¡¢Ãå¡¹¤È½ç°Ì¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£Ç¯¤ÇºÇ½ª³ØÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿»³¸ý¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç³ØÀ¸£³Âç±ØÅÁ¤Ç¼çÎÏ¤È¤·¤ÆÁö¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤¬¡¢ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Ï½Ð±À±ØÅÁ£±¶è£±£²°Ì¡¢È¢º¬±ØÅÁ£²¶è£±£²°Ì¤Ê¤ÉÉÔÈ¯Â³¤¡£º£Ç¯£²¡¢£³·î¤Ë¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ç¹Ô¤Ã¤¿Ìó£²¤«·î¤ÎÉð¼Ô½¤¹Ô¤ÇÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£Îý½¬¤ò¶¦¤Ë¤·¤¿³¤³°¥È¥Ã¥×Áª¼ê¤é¤Ï¡¢¶¯À©¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Áö¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¶¯²½¡£¶¥µ»¤Ø¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡£¶·î¤ÎÆüËÜ³ØÀ¸ÂÐ¹»Áª¼ê¸¢¤Ç£±£µ£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤È£µ£°£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤Ç£²´§¤òÃ£À®¡£¡Öº£µ¨¤òº¸±¦¤¹¤ë¥ì¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È£··î¤ÎÆüËÜÁª¼ê¸¢£±£µ£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¤â£²°Ì¤ÈÇØÃæ¤Ç¸«¤»¤ë¤È¡¢º£µ¨£±£°·î¤Î½Ð±À±ØÅÁ¤Ç¤Ï£²¶è£¹¿ÍÈ´¤¤Î¶è´Ö¾Þ¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤Î£²°Ì¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡Áí¹ç£´°Ì¤À¤Ã¤¿Á°²ó¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁÄ¾¸å¡£²ÖÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÍèÇ¯Í¥¾¡¤¹¤ë¤¾¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯Áª¼ê¤¿¤Á¤Ë¥²¥¤òÈô¤Ð¤·¤¿¡£¿·¥Á¡¼¥à¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¡¢Î©¤Á¾å¤²»þ¤«¤é£±¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¡ÖÁ´°÷¤¬º£¤Î¥Á¡¼¥à¤ËÂÐ¤·¤ÆÁ´¤¯ËþÂ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¤¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»³¸ý¡£ÁáÂç¤Î¿·²«¶â´ü¤Ø¡¢»³¸ý¤Î²÷Áö¤¬¸°¤ò°®¤ë¡£