東京地方では、２日昼過ぎから夜のはじめ頃にかけて雪や雨が降り、多摩地方の山沿いや山地を中心に大雪となる見込みです。大雪や路面の凍結による交通障害に注意してください。伊豆諸島では、落雷や竜巻などの激しい突風、降ひょう、急な強い雨に注意してください。

［気象概況］

日本付近は強い冬型の気圧配置となっており、関東甲信地方には２日午後から３日はじめにかけて、上空約５５００メートルに氷点下３６度以下の強い寒気が流れ込む見込みです。

このため、多摩地方の山沿いや山地では２日昼過ぎから夜のはじめ頃にかけて、多摩地方の平地や２３区では２日夕方から夜のはじめ頃にかけて雪や雨が降り、多摩地方の山沿いや山地を中心に大雪となるでしょう。２３区でも積雪となる所がある見込みです。

また、伊豆諸島では上空の強い寒気の影響で、２日夕方から３日明け方にかけて、大気の状態が非常に不安定となるでしょう。



［雪の予想］



２日６時から３日６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、

東京２３区 １センチ

多摩北部 １センチ

多摩南部 ５センチ

多摩西部 ５センチ



［防災事項］

東京地方では、多摩地方の山沿いや山地を中心に、２日夕方から夜のはじめ頃にかけて、大雪や路面の凍結による交通障害に注意してください。

また、伊豆諸島では、２日夕方から３日明け方にかけて、落雷や竜巻などの激しい突風、急な強い雨に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど安全確保に努めてください。降ひょうのおそれもありますので、農作物や農業施設の管理にも注意してください。