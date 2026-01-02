今夜放送『爆笑レッドカーペット』新春SP！ 高杉真宙がMC挑戦「お正月を笑顔で過ごしていただけたら」
今夜1月2日18時25分よりフジテレビ系にて『爆笑レッドカーペット 怒涛（どとう）の最新ショートネタ 新春満点大連発SP』が放送。“スペシャルMC”高杉真宙が、MCの高橋克実と今田耕司、山崎夕貴アナウンサーとともに、大所帯＆長丁場の番組を楽しく盛り上げていく。高杉から収録後のコメントが到着した。
【写真】スペシャルMC・高杉真宙が袴姿で登場！
『爆笑レッドカーペット』は、2007年2月の放送開始以来、多大なる人気を博しテレビ界に空前の“ショートネタ”ブームを巻き起こしたお笑いバラエティー。今回のSPは、2025年夏に放送した約11年ぶりの復活特番に続く、“令和の『爆笑レッドカーペット』”第2弾となる。
漫才、コント、ピン芸などのジャンルや世代を問わず、なんと延べ99組の芸人がスタジオに勢ぞろい。アンガールズ、クールポコ。、ナイツ、柳原可奈子ら、かつての常連メンバーはもちろん、待望の“令和のレッドカーペット”初登場を果たすなだぎ武、ハライチ、そして今回が番組初出演となるモグライダー、ロングコートダディら、各世代から選りすぐりの精鋭たちが次々に登場し、最新のショートネタを披露していく。
飯尾和樹（ずん）＆堀内健（ネプチューン）＆多田健二（COWCOW）、庄司智春（品川庄司）＆なかやまきんに君、友近＆近藤春菜（ハリセンボン）など、他では見られないスペシャルユニットによるコラボネタも見どころだ。
番組MCを務めるのはおなじみ、高橋克実と今田耕司の2人。番組の進行は、山崎夕貴アナウンサーが担当する。そして今回“スペシャルMC”を高杉真宙が務める。
スタジオには、芸人たちのショートネタを評価するパネラー＝“レッドカーペット会員”が集結。前半ブロックには大谷亮平、指原莉乃、松田好花（日向坂46）、山下健二郎（三代目 J SOUL BROTHERS）、ゆうちゃみ、吉川愛、LEO（BE：FIRST）、後半ブロックには池田美優、井桁弘恵、大友花恋、津田健次郎、綱啓永、福本莉子、和田正人が、それぞれ登場。彼らレッドカーペット会員が押すボタンによって、芸人たちのネタが「満点大笑い」「大笑い」「中笑い」「小笑い」の4段階の評価を下される。
果たして今回、「満点大笑い」はいくつ生まれるのか？ そして、番組の最後に「レッドカーペット賞」を獲得する芸人は誰なのか？ 抱腹絶倒のショートネタの数々を3時間半ノンストップで届ける。
“伝説のお笑いバラエティー番組のスペシャルMC”という大役に挑んだ高杉は「100組近くの芸人さんが登場されると聞いたときは、どんな収録になるんだろうと少し不安だったんですけど（笑）、いざ始まってみたら、本当にあっという間で。ずっと楽しくて、幸せな時間を過ごさせていただきました」と感想を。
「『爆笑レッドカーペット』のレギュラー放送時代から大好きだった、なだぎ武さん、髭男爵さん、クールポコ。さんは、今回もやっぱり輝いていて、まるで憧れのヒーローを見ているような感覚でした」と話し、「ぜひこの番組を見て、お正月を笑顔で過ごしていただけたらうれしいです」とメッセージをおくった。
『爆笑レッドカーペット 怒涛の最新ショートネタ 新春満点大連発SP』は、フジテレビ系にて1月2日18時25分放送。
高杉真宙のコメント全文は以下の通り。
＜高杉真宙 コメント全文＞
――まずは収録の感想をお聞かせください。
「100組近くの芸人さんが登場されると聞いたときは、どんな収録になるんだろうと少し不安だったんですけど（笑）、いざ始まってみたら、本当にあっという間で。ずっと楽しくて、幸せな時間を過ごさせていただきました」
――初めての“バラエティー番組のMC”は、いかがでしたか。
「高橋克実さん、今田耕司さんが隣にいてくださったので、安心して楽しく進行できました。お二人とも、常に周囲に目を配ってらっしゃって、芸人さんだけでなく、パネラーの皆さんや僕のことも気遣ってくださるんです。お二人の細やかな仕事ぶりを通じて、番組作りの奥深さを実感することもできましたし、非常に貴重な体験になりました」
――芸人さんたちのショートネタを間近でご覧になった感想は？
「皆さんがネタを披露されているとき、振動がリズムになって、MC席まで伝わってくるんですよ。すごい迫力でしたね。また、テレビで見ているとわからないような、細かい動きや表情を見ることができて、得した気分になりました（笑）。特に印象的だったのは、ネルソンズの和田まんじゅうさんが後ろを向いたときの悲しそうな表情。カメラに映ってないのに、しっかり表情で演技をされていて。俳優としても、とても勉強になりました」
――他に印象に残っている芸人さんは？
「『爆笑レッドカーペット』のレギュラー放送時代から大好きだった、なだぎ武さん、髭男爵さん、クールポコ。さんは、今回もやっぱり輝いていて、まるで憧れのヒーローを見ているような感覚でした。チャンス大城さんは、ドラマで共演させていただいたことがあるんですが、ネタを拝見するのは初めてで。面白かったし、ちょっと感動してしまいました」
――最後に、放送を楽しみにしている視聴者に向けて、メッセージをお願いします。
「たくさんの芸人さんが次々と登場するので、自分のツボにハマる芸人さんが必ずいると思います！（笑） ぜひこの番組を見て、お正月を笑顔で過ごしていただけたらうれしいです」
