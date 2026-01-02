グループBTS（防弾少年団）が3月20日に新しいアルバムを発表し、「完全体」で戻ってくる。メンバー全員が参加したアルバムは、2022年6月の『Proof』以来3年9カ月ぶりだ。

1日、所属事務所Big Hitミュージックによると、BTSのメンバーは最近、ファンダム「ARMY」会員の自宅に送った直筆の手紙を通じてカムバック時期を公式化した。「2026.03.20.」と記した手紙で、メンバーのRMは「誰よりも切実に待っていました」と感想をつづった。ほかのメンバーも「待っていてくださって本当にありがとうございます」（JIN）、「今年も楽しく一緒に過ごしましょう。愛しています」（SUGA）、「ついに思い描いていたことが現実に！」（J-HOPE）、「私たちが会う年がやってきました」（JIMIN）などと伝えた。彼らの手紙は、過去3年間ファンプラットフォーム「Weverse」のメンバーシップを維持してきたファンに送付された。

BTSの完全体ステージは、『Proof』発売後の2022年10月に開かれた「2030世界エキスポ釜山（プサン）誘致祈願コンサート」が最後だった。その後、メンバーたちは順次、兵役義務の履行を完了した。BTSは3月の新譜発表後、大規模なワールドツアーに突入する予定だ。