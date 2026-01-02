米国ファーストレディのメラニア夫人が数千万ドル（約数十億円）に達する巨額を受け取り、自身が主人公のドキュメンタリー映画を製作したことで物議を醸している。

ブルームバーグ通信は昨年12月28日（現地時間）、「メラニア・トランプは最悪の一年を過ごした」というタイトルの論評を掲載し、「彼女はファーストレディ（大統領夫人）ではなく、しばしばコンテンツクリエイターのように見える」と批判した。

今月30日に全世界の映画館で公開されるドキュメンタリー映画『メラニア（Melania）』（原題）には、ドナルド・トランプ大統領が昨年1月に就任する直前の20日間、メラニア夫人がさまざまな分野で活動する姿が収められている。メラニア夫人が設立した制作会社「ミューズ・フィルムズ」と、米国のドキュメンタリー専門制作会社「ニュー・エレメント・メディア」が共同制作し、『ラッシュアワー』シリーズでよく知られるブレット・ラトナー監督が演出を担当した。

メラニア夫人もプロデューサーとして参加し、アマゾン・プライム・ビデオ（Amazon Prime Video）がドキュメンタリーの続編3部作シリーズを追加公開するとの報道も出ている。ドキュメンタリー映画に関連してメラニア夫人がアマゾンから受け取った出演料は、約4000万ドル（約63億円）にのぼるという。

メラニア夫人がトランプ大統領とトランプ・タワーで仲睦まじく電話をする様子や、息子バロン氏の姿などが入った予告編が公開されると、支持者の間では「メラニア夫人の洗練され美しい姿がよく表れている」「ミザンセーヌ（演出）が映画『タイタニック』を思い起こさせる」といった好評が寄せられた。

しかし批判の声のほうが大きい。巨額の出演料のためだ。ブルームバーグは「メラニア夫人は公的責任を伴うファーストレディという地位を商業的ブランドにした」とし、「歴史はメラニア夫人を冷静に評価するだろう」と厳しく非難した。ジョー・バイデン前大統領選挙キャンプで女性参加戦略を担当したロンダ・エレイン・フォックス氏は「国民は物価高で苦しんでいるのに、大統領夫人は映画づくりをしている」と厳しく批判し、人気ポッドキャスト司会者トミー・ヴィエトー氏はX（旧ツイッター）で「ホワイトハウス広報室が作りそうな映像に、アマゾンが賄賂を渡したようなものだ」と皮肉った。

ラトナー氏が、女優ナターシャ・ヘンストリッジさんらが関連する「＃MeToo」（セクハラ被害）告発の当事者だったことも論争の種となっている。ラトナー氏は2017年11月、セクハラや性暴力などの疑いで法廷争いを繰り広げた。ただしラトナー氏本人はすべての疑惑を否認している。

米調査機関「YouGov」によると、メラニア夫人の支持率は昨年12月時点で36％だった。トランプ大統領1期の退任当時に42％で「歴代大統領夫人の中で最低」と評価された時より、さらに6ポイント下落したことになる。2020年に米私立大シエナ・カレッジがすべての米国大統領夫人について研究した報告書でも、「国への貢献」「大統領への貢献」など多数の指標で、メラニア夫人は最下位となっていた。