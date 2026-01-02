ニューヨーク・ポスト紙のジョン・ヘイマン氏が1日（日本時間2日）、ドジャースがブルージェイズからFAとなり、去就が注目されているボー・ビシェット内野手（27）と接触したことを報じた。

同内野手は2016年のドラフト2巡目（全体66位）でブルージェイズに入団。19年にメジャーデビューを果たすと21年には159試合の出場で打率.298、29本塁打、102打点をマーク。翌年も159試合の出場で打率.290、24本塁打、93打点を記録し、2年連続最多安打を記録するなど、不動の遊撃手として打線の中核を担った。

今季は左膝の故障のためシーズン終盤を欠場したが、139試合の出場で打率.311、18本塁打、94打点を記録。ポストシーズン（PS）もディビジョンシリーズ、リーグ優勝決定シリーズはロースターから外れたが、ワールドシリーズではロースターに復帰。負傷の影響でメジャーでは初体験の二塁も守った。

同記者によるとドジャースに加え、カブス、ヤンキースが調査を行っているという。ドジャース昨年末に23年にアスレチックスで盗塁王を獲得した26歳のルイーズを、トレードでマーリンズに放出。40人枠に空きを作り、FA選手獲得の布石と報じられていた。二塁のレギュラーが不在のドジャースだけに“接触”の結果が注目される。