◇第102回東京箱根間往復大学駅伝・往路（2026年1月2日 東京・大手町〜箱根・芦ノ湖＝5区間107・5キロ）

「箱根駅伝」の往路1区で、国学院大の青木瑠郁（4年）が区間賞を獲得した。

補欠登録から当日のエントリー変更で1区に起用され、序盤は第2集団の先頭で冷静にレースを進めると、7キロで先頭集団に追いついて17キロでスパート。監督車の前田康弘監督から「歴史に名を刻むぞ！」とハッパをかけられ、鶴見の中継所に先頭で駆け込んだ。1時間0分28秒は第98回大会の吉居大和（中大）の1時間0分40秒を12秒更新する区間新記録。国学院大が中継所をトップで通過するのは初の快挙だった。

青木は「楽しんで、走れるペースで走れればいいと思った」とコメント。一時は日本学生個人選手権5000メートル覇者の東洋大・松井海斗（2年）がスパートしてトップに躍り出たが

「（自分のスパートは)ラスト5キロを切ってから、ここだなという感覚で。ラスト1キロで(区間新)いけるなと思った」と振り返った。

また、日本テレビのインタビューでは「（7区で区間9位だった）全日本で本当にチームに迷惑をかける走りをしてしまって、それが自分の中で悔しかった。チームが一体化を持ってやれるように、自分のところで先頭でくればと思ったので必ずトップで渡そうと思ってました」と振り返った。冷静にレースを運んでいたと指摘されると「監督からハイペースだったらついていけと言われたんですけど、自分の中で（1キロ）2分50ぐらいでは、正直10キロぐらいで追いつくかなと思ったので、そこを意識して走りました」と自己分析。2区の上原琉翔主将（4年）にたすきを渡し、「自分よりも強い選手がそろっていて1区から4区は力がありますし、高石も本当に良い5区を上ると思うので、ゴールシーンに注目してほしい」と話した。