人気グッズ激似の商品発見！Amazonだと1500円近く…100円で試せる優秀商品
商品情報
商品名：水だけで汚れが落ちるソフトバスクリーナー
価格：￥110（税込）
サイズ（約）：直径12cm（紐を除く）
販売ショップ：セリア
JANコード：4968951221409
あの人気商品に似てる！セリアで見つけた浴室用お掃除クリーナー
今回ご紹介するのは、セリアで見つけた『水だけで汚れが落ちるソフトバスクリーナー』という商品。
水だけで汚れを落とせるという、とても便利な浴槽洗い用クリーナーです。
価格は110円（税込）。筆者が購入した店舗では、清掃グッズ売り場に並んでいました。
素材はポリプロピレンが使用されており、指が沈み込むほどふわふわとした繊維状のクリーナーです。
見たことがあるクリーナーだなと思っていたのですが、アズマ工業から出ている「浴槽洗いFM」という人気の柄付きブラシに似ています。
浴槽洗いFMは柄が短めのものでも、Amazonだと1,500円近くするので、気になるという方はまずセリアのこちらで試してみるのも良いかと思います。
押し付けるだけで繊維が当たる◎デイリーのお掃除にピッタリ！
角度を何度も替えてあてがわなくても、押し付けるだけで繊維がほぼ全面に当たります。
研磨しないと取れないような、こびり付いて頑固な汚れには効果はイマイチですが、デイリーのお掃除にピッタリでした！
細かい凹凸が多い風呂用椅子などをお掃除するのにも最適です。
溝の部分まで繊維が届いてくれるので、しっかりとお掃除できますよ。
ふわふわしているのでなんとなく乾きにくそうだな…と思ったのですが、水切れに関しては心配なさそうです。
紐が付いているのでフックなどに掛けて保管でき、しっかり乾燥させることができます！
今回はセリアで見つけた『水だけで汚れが落ちるソフトバスクリーナー』をご紹介しました。
こういった特殊なタイプのお掃除グッズは、いきなり本格的な商品を買うとなると悩んでしまいますが、セリアで100円なら気軽に試すことができていいですね。
気になる方はぜひチェックしてみてください。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年12月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。