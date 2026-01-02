10kgって凄すぎる…！100円なのに驚くほどタフなフック
商品情報
商品名：壁面にしっかり固定ピンフック（クロスタイプ、ダブル、ホワイト）
価格：￥110（税込）
耐荷重量（約）：10kg
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480456591
耐荷重量10kgって凄い！ダイソーでめちゃタフなフックを発見
フック類の種類がとにかく豊富なダイソー。最近は耐荷重量が大きめの商品も増えてきて嬉しいかぎりです。
今回ご紹介するのは、そんなダイソーで気になって購入した『壁面にしっかり固定ピンフック（クロスタイプ、ダブル、ホワイト）』という商品。
価格は110円（税込）です。筆者が購入した店舗では、収納グッズ売り場に置かれていました。
耐荷重量が約10kgと、かなりしっかりしているフックです。ハンガーを掛けたり、額縁を掛けたり、小物を掛けたり…いろいろと頼りになるアイテムです。
ピンで固定するタイプなので、賃貸住宅にお住まいの方でも壁を大きく傷つけずに使いやすい点が高評価ポイント。
ちなみに予備のためか、ピンは1本多めに入っています。
頑丈なフックだから重めのものも安心して掛けられる！
まず、フックを取り付けたい部分にあてがい、フック穴に取り付けパーツをはめ込んで押し込みます。
そして、ピンを1本ずつ中心に向かって、コインなど硬いものを使って斜め方向に押し込みます。
取り付けピース2個を同様にセットし、計6本のピンを押し込みます。
6本のピンが完全に最後まで押し込まれているか確認し、キャップをはめ込んだら完成です。
さすが耐荷重量が約10kgなだけあって、手でぐぐっと力をかけてもびくともしません。
あくまで目安なのであまり耐荷重量ギリギリものを掛けないほうが良さそうですが、こんなに頑丈なら安心して使えます。
撮影用に使用しているボードを掛けて収納してみました。
浮かせて収納でき、お掃除が楽になりました！
この手の商品はホームセンターや家具屋さんでしか買えないと思っていたので、ダイソーで気軽に購入できるのはありがたいです。気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年12月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。