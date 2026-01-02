100均で400円って…「スーパーでも躊躇する値段！」思い切って買ってみたら衝撃だった

普段、スーパーのレトルトカレー売り場では100円台のものを手に取ることが多い筆者にとって、432円（税込）という価格はなかなかの高級品。ダイソーで見かけたときも正直少し躊躇しましたが、MCC食品が手掛ける「SPIKY（スパイキー）ほぐし肉のスパイシーマサラ」には、その価値が十分すぎるほどありました。

商品情報

商品名：ほぐし肉のスパイシーマサラ

価格：￥432（税込）

内容量：170g

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4901012049970

肉の旨みがルーに一体化！ダイソーで見つけた「ほぐし肉のスパイシーマサラ」

ダイソーの食品コーナーを歩いていて、ひと際異彩を放っていたのが「SPIKY（スパイキー）ほぐし肉のスパイシーマサラ」です。

パッケージを開けて器に出してみると、その質感に驚かされます。一見するとゴロッとした具材は見当たらないように感じますが、実は細かくほぐされた繊維状のお肉がたっぷりルーに溶け込んでいるんです。

ひと口食べると、ふんわりとした肉の食感とともに、凝縮された旨みが口いっぱいに広がります。

大きな肉塊が入ったカレーも良いですが、この商品は「お肉とルーの圧倒的な一体感」が最大の魅力。どこを掬ってもお肉の存在感を感じられる、贅沢な食べ応えに感動してしまいました。

スパイスが突き抜ける！香り・苦み・辛さが重なる大人の味わい

商品名通り非常にスパイシー。単に辛いだけではなく、鼻を抜ける華やかなスパイスの香りと、その後にくる独特の奥深い苦み、さらに突き抜けるような刺激的な辛さが重なり合います。

家庭のカレーではなかなか出せない重層的な味わいで、食べているうちに体がじんわり温まるような本格派です。

100円台のレトルトとは一線を画す、まさに専門店のような複雑な味わいが自宅で手軽に楽しめます。

432円はむしろ高くない！？自分へのご褒美にしたい贅沢カレー

ダイソーで購入しても432円と、筆者にとっては思い切った買い物でしたが、一度食べればこの満足感ならむしろ高くないと納得してしまいました。

家事や仕事で疲れて「今日は美味しいものを食べて気合を入れたい！」という時のご褒美にぴったりです。炊きたてのライスはもちろん、ナンを合わせてスパイスの香りと苦みをじっくり味わうのもおすすめです。

MCC食品の「SPIKY（スパイキー）ほぐし肉のスパイシーマサラ」は、レトルトの常識を覆すお肉の密度とスパイスのキレが楽しめる名品でした。ダイソーで出会えるぷち贅沢を、ぜひ一度味わってみてください。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年12月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。