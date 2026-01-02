【全国天気】全国的に雪に警戒 関東甲信・北陸・近畿・中国・四国・九州北部で積雪の可能性 どこにどのくらい雪が降る？ 気象庁発表データで確認を
九州北部地方では３日にかけて、大雪による交通障害に警戒してください。東日本と西日本では３日にかけて、大雪に注意・警戒してください。また、北日本から西日本では、落雷や竜巻などの激しい突風にも注意してください。
［気象概況］
日本付近は強い冬型の気圧配置となっています。３日はじめにかけて強い冬型の気圧配置が続き、北日本から西日本の上空約５５００メートルには氷点下３６度以下の強い寒気が流れ込むでしょう。また、上空の強い寒気や気圧の谷の影響で大気の状態が非常に不安定となる所がある見込みです。
［雪の予想］
東日本と西日本では、日本海側を中心に大雪となる所があるでしょう。東日本と西日本の普段雪の少ない地域でも大雪となる所がある見込みです。
２日６時から３日６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、
関東甲信地方 ４０センチ
北陸地方 ７０センチ
近畿地方 ６０センチ
中国地方 ５０センチ
四国地方 ２０センチ
九州北部地方 ５０センチ
その後、３日６時から４日６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、
関東甲信地方 ４０センチ
北陸地方 ４０センチ
近畿地方 ３０センチ
中国地方 ２０センチ
四国地方 ７センチ
九州北部地方 ５センチ
［防災事項］
九州北部地方では３日にかけて、大雪による交通障害に警戒し、東日本と西日本では３日にかけて、大雪に注意・警戒してください。また、着雪やなだれにも注意してください。北日本から西日本では、落雷や竜巻などの激しい突風にも注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。降ひょうのおそれもありますので、農作物や農業施設の管理にも注意してください。