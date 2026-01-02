この戦闘服で“水戸旋風”を巻き起こせ！ J１初昇格クラブが新ユニ発表「斬新すぎてめっちゃ良いな」「歴代でダントツで好き」の声
クラブ史上初めてJ１を戦う2026年の１月１日に、水戸ホーリーホックがJ１百年構想リーグのユニフォームデザインを公表した。
クラブの公式サイトによると、デザインコンセプトは「昇龍」。徳川光圀公の字「子龍」を由来とするエンブレムの龍をモチーフに、J１初挑戦となる大会で「水戸旋風」を巻き起こすための特別なユニフォームだ。
「龍の胴体部分にはホームタウン15市町村の地図を盛り込むことで、地域とともにクラブが飛躍していく様を表現するとともに、【ブランドプロミス】【ビジョン】の実現に向けて、これからも地域とともに挑戦を続けるクラブの精神を込めました」
【ブランドプロミス】は「新しい原風景をこの街に」、【ビジョン】は「夢と感動と一体感の共有に向けて、地域に根ざし、地域と歩み、地域に貢献し、地域と共に発展します」だ。
クラブの公式Xでは「この戦闘服で、「水戸旋風」を巻き起こせ」と綴り、新キットを公開。「めっちゃ斬新でカッコいい！」「斬新すぎてめっちゃ良いな」「テーマが昇龍なのねカッコいい！」「とうとう水戸にもエンブレム真ん中の時代が」「歴代でダントツで好き笑笑笑笑」といった声があがっている。
特徴的なデザインが好評のようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】水戸が新ユニ発表！ 徳川光圀公の字「子龍」を由来とするエンブレムの龍がモチーフ
クラブの公式サイトによると、デザインコンセプトは「昇龍」。徳川光圀公の字「子龍」を由来とするエンブレムの龍をモチーフに、J１初挑戦となる大会で「水戸旋風」を巻き起こすための特別なユニフォームだ。
「龍の胴体部分にはホームタウン15市町村の地図を盛り込むことで、地域とともにクラブが飛躍していく様を表現するとともに、【ブランドプロミス】【ビジョン】の実現に向けて、これからも地域とともに挑戦を続けるクラブの精神を込めました」
クラブの公式Xでは「この戦闘服で、「水戸旋風」を巻き起こせ」と綴り、新キットを公開。「めっちゃ斬新でカッコいい！」「斬新すぎてめっちゃ良いな」「テーマが昇龍なのねカッコいい！」「とうとう水戸にもエンブレム真ん中の時代が」「歴代でダントツで好き笑笑笑笑」といった声があがっている。
特徴的なデザインが好評のようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】水戸が新ユニ発表！ 徳川光圀公の字「子龍」を由来とするエンブレムの龍がモチーフ