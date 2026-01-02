【2026年丙午】開運パワースポットへ！干支風水の専門家に聞く、超強力パワーを味方にする方法
2026年の干支「丙午（ひのえうま）」は、干支の中で最大級の爆発的なエネルギーの年です。ところがこのパワー、よい方向へも悪い方向へも爆走する可能性があるため、しっかりと舵を取ることが必要です。
そんな時、力になってくれるのがパワースポットです。干支風水に詳しい村上瑞祥さんに、自分が進みたい方向へエネルギーを導き、この巨大なエネルギーを味方につける「パワースポット」を聞きました。
村上瑞祥さんは、「丙午のエネルギーは干支の中でも最大です。しかしこのエネルギーは、うまく生かせば最強の味方になりますが、コントロールを失って暴走してしまう可能性もあります」と言います。
「火」の気に満ちた丙午は、人気運やコミュニケーション能力が過活発になりやすいとのこと。世の中的には、大躍進して大スターや有名人が現れたり、一方で紛争が起こったり。個人レベルでも、出会いのチャンスが増える反面、感情が高ぶりトラブルが起きやすくなることもあるそう。
「この巨大なパワーを上手にコントロールすれば、最強の運気になります。パワースポットは、このエネルギーを進むべき方向へ導くための存在。運気の流れを整え、舵取りを助けてくれる存在です」と村上さん。
丙午は、舵をしっかり握りしめ、コントロールすることが大事な年。そこで、この有り余るエネルギーを、金運、仕事運、良縁・恋愛運、健康運に導く開運パワースポットを教えてもらいました。
▼西に沈む夕日を眺める場所
「2026年の丙午は、海辺で西に沈む夕日を眺められる場所が、金運上昇のパワースポットになります」（村上さん）
西は金運を司る方角。大きな海に沈む太陽の姿がエネルギーの暴走を抑えて、金運上昇へ導いてくれるとのこと。夕暮れ時に訪れて、水平線に沈む太陽を眺め、丙午の巨大なエネルギーを金運に変えましょう。
▼水に関わる神様を祀る神社
「丙午は“水”に関わる神様と縁のある神社もパワースポットになります」（村上さん）
例えば、住吉大社（大阪府）は海の神様を祀る神社です。古くから海の安全や商売繁盛の信仰があり、金運アップにもつながると伝えられています。
「丙午の燃え盛るエネルギーを仕事運に導いてくれるのが、智を司る“水”の気です」と村上さん。大きく勢いのある水辺が仕事運を上昇させるパワースポットになります。
▼海や滝、急流など、勢いの大きな水辺
海の波、滝の飛沫、川の急流など、ダイナミックな水辺に身を置くことで、仕事運が上昇するとのこと。水の音を聞きながら深呼吸をすれば、新しいアイデアやエネルギーも湧いてきそうですね。
▼「水」の気が強い神社
例えば、熊野那智大社（和歌山県）は、那智の滝を御神体とする飛瀧神社の本社です。「水」の気が強く、決断力や仕事運を高めるパワースポットになることでしょう。
「丙午はもともと人運が強い年。出会いのチャンスは多いのですが、感情が高ぶりトラブルやケンカが起きやすい年でもあります」と村上さん。
五行では「火」は人気や魅力を司り、出会いを呼び込むとされています。そのパワーを生かしつつ、暴走させないためには、穏やかな「水」の気が必要です。
▼ゆったりとした静かな水辺
「波立たない湖面は、高ぶった感情を鎮めてくれます。丙午は苛烈な年。静かで穏やかな“水”の気が、幸せを運んできてくれることでしょう」（村上さん）
琵琶湖や芦ノ湖など、静寂に包まれた湖畔をゆっくり散策して、心を落ち着けるのもよさそう。和やかで落ち着いた人間関係が築けることでしょう。
▼水神を祀る神様
例えば、貴船神社（京都府）は水神を祀り、縁結びのご利益でも知られています。「水」の気で感情を鎮めながら良縁を引き寄せてくれるので、丙午の良縁・恋愛運を上昇させるパワースポットになります。
「丙午の激しいエネルギーの中で健康を保つには、心身ともに癒される場所が必要です」と村上さん。「水」や「木」の気が強い場所が、身も心も癒してくれるそうです。
▼湿地や湿原、森の中の湖など
「五行では、健康運を司るのは『木』だとされています。“水”と“木”は相性が良く、両方が整った場所は、心身のバランスを整えてくれます」（村上さん）
水をたっぷりたたえた、木が生い茂る空間で静かな時を過せば、「火」の気が自然と鎮まり、健康運もアップ。尾瀬のような湿地もよさそうです。
▼水と木に囲まれた神社
「深い森や湖が近くにある神社も、健康運アップのパワースポットです」（村上さん）
例えば、九頭龍神社（神奈川県）は、芦ノ湖のほとりにある静寂に包まれた神社です。「水」の気と周囲の森の「木」の気が調和して、身も心も健やかに保ってくれることでしょう。
「どれか1つではなく、すべての運気を上げたい欲張りさんには、五行のバランスが整った場所がいいですね」と村上さん。
丙午は「火」がとても強い年なので、「木・火・土・金・水」の5つの気のうちの、「火」以外の4つが整った場所がパワースポットになるとのこと。総合的な運気の底上げになるそうです。
▼火以外の4つがそろう場所
例えば、日原鍾乳洞（東京都）や満奇洞（岡山県）などの鍾乳洞、森の湖畔の美術館、静かな森の中のアート施設などがおすすめ。
鍾乳洞は「土」「水」「金」（鉱物）の気に満ち、周囲の森は「木」の気にあふれています。丙午の強い「火」の気を和らげ、総合運を底上げしてくれるでしょう。
▼龍神を祀る神社
「龍神は水に関わる最強の神様です。2026年丙午の開運では、龍神を祀った神社を訪れるのもおすすめです」（村上さん）
田無神社（東京都）、九頭龍神社（神奈川県）のほか、八大龍王を祀った神社など、日本各地に龍神を祀る神社があります。ご近所のパワースポットを探してみてはいかがでしょう。
爆発的なエネルギーは、方向性さえ定まれば、大開運につながります。開運パワースポットをめぐって、2026年を最高の1年にしましょう。
監修：村上瑞祥
歴史学者・東洋古代思想史研究家。大学院にて東洋思想史の研究に勤しみ、その後アジア各地を歴訪、民間伝承や故事を収集。中国古代思想を専門とし、教育心理学、民俗学、宗教学、卜占にも造詣が深い。
(文:尾間 紫/Yuu)
そんな時、力になってくれるのがパワースポットです。干支風水に詳しい村上瑞祥さんに、自分が進みたい方向へエネルギーを導き、この巨大なエネルギーを味方につける「パワースポット」を聞きました。
2026年「丙午」はどんな年？ 巨大な「火」のパワーで大開運2026年の干支は「丙午」。干支は、風水と同じく陰陽五行思想を礎（いしずえ）とし、その年の様相を表す暦法として古来より大切にされてきました。それによると、丙午は60年に1度めぐる、超強力な「火」のエネルギーに満ちた年となります。
村上瑞祥さんは、「丙午のエネルギーは干支の中でも最大です。しかしこのエネルギーは、うまく生かせば最強の味方になりますが、コントロールを失って暴走してしまう可能性もあります」と言います。
「火」の気に満ちた丙午は、人気運やコミュニケーション能力が過活発になりやすいとのこと。世の中的には、大躍進して大スターや有名人が現れたり、一方で紛争が起こったり。個人レベルでも、出会いのチャンスが増える反面、感情が高ぶりトラブルが起きやすくなることもあるそう。
「この巨大なパワーを上手にコントロールすれば、最強の運気になります。パワースポットは、このエネルギーを進むべき方向へ導くための存在。運気の流れを整え、舵取りを助けてくれる存在です」と村上さん。
丙午は、舵をしっかり握りしめ、コントロールすることが大事な年。そこで、この有り余るエネルギーを、金運、仕事運、良縁・恋愛運、健康運に導く開運パワースポットを教えてもらいました。
【金運上昇】パワースポット｜西の海と水の守護神「2026年丙午は、金運はあまりよくない年なんです」と村上さん。だからこそ、金運を上げたい場合は、有り余る力を金運に向けて、運気を引き寄せることが大切だと言います。
▼西に沈む夕日を眺める場所
「2026年の丙午は、海辺で西に沈む夕日を眺められる場所が、金運上昇のパワースポットになります」（村上さん）
西は金運を司る方角。大きな海に沈む太陽の姿がエネルギーの暴走を抑えて、金運上昇へ導いてくれるとのこと。夕暮れ時に訪れて、水平線に沈む太陽を眺め、丙午の巨大なエネルギーを金運に変えましょう。
▼水に関わる神様を祀る神社
「丙午は“水”に関わる神様と縁のある神社もパワースポットになります」（村上さん）
例えば、住吉大社（大阪府）は海の神様を祀る神社です。古くから海の安全や商売繁盛の信仰があり、金運アップにもつながると伝えられています。
【仕事運上昇】パワースポット｜力強い水辺
「丙午の燃え盛るエネルギーを仕事運に導いてくれるのが、智を司る“水”の気です」と村上さん。大きく勢いのある水辺が仕事運を上昇させるパワースポットになります。
▼海や滝、急流など、勢いの大きな水辺
海の波、滝の飛沫、川の急流など、ダイナミックな水辺に身を置くことで、仕事運が上昇するとのこと。水の音を聞きながら深呼吸をすれば、新しいアイデアやエネルギーも湧いてきそうですね。
▼「水」の気が強い神社
例えば、熊野那智大社（和歌山県）は、那智の滝を御神体とする飛瀧神社の本社です。「水」の気が強く、決断力や仕事運を高めるパワースポットになることでしょう。
【良縁・恋愛運上昇】パワースポット｜静かで穏やかな水辺
「丙午はもともと人運が強い年。出会いのチャンスは多いのですが、感情が高ぶりトラブルやケンカが起きやすい年でもあります」と村上さん。
五行では「火」は人気や魅力を司り、出会いを呼び込むとされています。そのパワーを生かしつつ、暴走させないためには、穏やかな「水」の気が必要です。
▼ゆったりとした静かな水辺
「波立たない湖面は、高ぶった感情を鎮めてくれます。丙午は苛烈な年。静かで穏やかな“水”の気が、幸せを運んできてくれることでしょう」（村上さん）
琵琶湖や芦ノ湖など、静寂に包まれた湖畔をゆっくり散策して、心を落ち着けるのもよさそう。和やかで落ち着いた人間関係が築けることでしょう。
▼水神を祀る神様
例えば、貴船神社（京都府）は水神を祀り、縁結びのご利益でも知られています。「水」の気で感情を鎮めながら良縁を引き寄せてくれるので、丙午の良縁・恋愛運を上昇させるパワースポットになります。
【健康運上昇】パワースポット｜木と水の癒し空間
「丙午の激しいエネルギーの中で健康を保つには、心身ともに癒される場所が必要です」と村上さん。「水」や「木」の気が強い場所が、身も心も癒してくれるそうです。
▼湿地や湿原、森の中の湖など
「五行では、健康運を司るのは『木』だとされています。“水”と“木”は相性が良く、両方が整った場所は、心身のバランスを整えてくれます」（村上さん）
水をたっぷりたたえた、木が生い茂る空間で静かな時を過せば、「火」の気が自然と鎮まり、健康運もアップ。尾瀬のような湿地もよさそうです。
▼水と木に囲まれた神社
「深い森や湖が近くにある神社も、健康運アップのパワースポットです」（村上さん）
例えば、九頭龍神社（神奈川県）は、芦ノ湖のほとりにある静寂に包まれた神社です。「水」の気と周囲の森の「木」の気が調和して、身も心も健やかに保ってくれることでしょう。
【全運気の底上げ】パワースポット｜「火」以外の気が整った場所
「どれか1つではなく、すべての運気を上げたい欲張りさんには、五行のバランスが整った場所がいいですね」と村上さん。
丙午は「火」がとても強い年なので、「木・火・土・金・水」の5つの気のうちの、「火」以外の4つが整った場所がパワースポットになるとのこと。総合的な運気の底上げになるそうです。
▼火以外の4つがそろう場所
例えば、日原鍾乳洞（東京都）や満奇洞（岡山県）などの鍾乳洞、森の湖畔の美術館、静かな森の中のアート施設などがおすすめ。
鍾乳洞は「土」「水」「金」（鉱物）の気に満ち、周囲の森は「木」の気にあふれています。丙午の強い「火」の気を和らげ、総合運を底上げしてくれるでしょう。
▼龍神を祀る神社
「龍神は水に関わる最強の神様です。2026年丙午の開運では、龍神を祀った神社を訪れるのもおすすめです」（村上さん）
田無神社（東京都）、九頭龍神社（神奈川県）のほか、八大龍王を祀った神社など、日本各地に龍神を祀る神社があります。ご近所のパワースポットを探してみてはいかがでしょう。
「舵取り」の2026年、パワースポットで方向性を定めよう「2026年の丙午は、60年に1度の巨大なエネルギーがめぐる特別な年です。この力を暴走させずに、しっかりと舵を握ることが何より大切」と村上さんは繰り返します。
爆発的なエネルギーは、方向性さえ定まれば、大開運につながります。開運パワースポットをめぐって、2026年を最高の1年にしましょう。
監修：村上瑞祥
歴史学者・東洋古代思想史研究家。大学院にて東洋思想史の研究に勤しみ、その後アジア各地を歴訪、民間伝承や故事を収集。中国古代思想を専門とし、教育心理学、民俗学、宗教学、卜占にも造詣が深い。
(文:尾間 紫/Yuu)