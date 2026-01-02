◇第102回東京箱根間往復大学駅伝競走(2日往路、3日復路)

午前8時に号砲を迎えた第102回箱根駅伝。レースの流れを大きく左右する1区21.3キロを先頭で駆け抜けたのは、國學院大學の青木瑠郁選手(4年)でした。

序盤5キロは当日変更で出走した中央大学の藤田大智選手(3年)が集団を牽引。集団が2つに分かれる中、第1集団は従来の区間記録(中央大・吉居大和)よりも1秒早い5キロ14分04秒のタイムを刻みます。

それでも青木選手が引っ張る第2集団は、7キロ付近で第1集団に追いつく展開。ハイペースの中、立教大学が徐々に離れました。

すると11キロ付近では集団が再び2つへ。青山学院大学の小河原陽琉選手(2年)が第1集団から離れます。12キロ付近では東洋大学の松井海斗選手(2年)が先頭に立ちますが、17キロ付近で青木選手が先頭を奪取。六郷橋を下りきると、沿道にガッツポーズをみせる余裕の表情をみせます。

青木選手は終盤もペースが落ちず、98回大会で吉居大和選手(中央大学)が記録した従来の区間記録を12秒更新する1時間00分28秒のタイムで区間賞を獲得。國學院大學史上初めて先頭で襷をつなぎました。

なお、2位で飛び込んだ中央大学の藤田選手も1時間00分37秒の区間新記録。3番手で入った関東学生連合チームの川粼颯選手(筑波大学3年)も従来の記録を1秒上回る記録ラッシュ。優勝候補一角の駒澤大学は5位、早稲田大学は7位で2区に突入しましたが、3連覇を狙う青山学院大学はトップと1分19秒差の16位と出遅れました。