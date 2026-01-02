◇第102回東京箱根間往復大学駅伝・往路（2026年1月2日 東京・大手町〜箱根・芦ノ湖＝5区間107・5キロ）

「箱根駅伝」の往路が新春2日目の東京・大手町をスタート。21チーム（オープン参加の関東学生連合含む）が5区間107.5キロにわたるレースで神奈川・箱根町のゴールを目指す。ネットでは選手たちの後ろで控える“あるモノ”に注目が集まった。

スタート地点、選手たちの後ろには鮮やかなブルーのグラデーション車両などが並ぶ。これらはトヨタ製「センチュリー」（新車価格税込み2700万円）で、今大会では40台が大会運営をサポートしていく。

同社公式サイトによると全ての車両で電気自動車（BEV）、燃料電池車（FCEV）、ハイブリッド車（HEV）を使用し「選手と地球にやさしい大会を目指す」という。

“箱根特別仕様”のレアな車両にネット上では「箱根駅伝のセンチュリーのカラーリング凄えなぁ」「箱根駅伝で後ろ走ってるセンチュリーのSUVデカいなｗ」「駅伝やっぱり新しいセンチュリー出てるね」「ゴツいかっこいい」「あれが噂の魔改造FCEVセンチュリーか」「センチュリー格好良い」「存在感あるなあ」「イカついカラーで格好良いww」と、さまざまなコメントが寄せられた。