【新春特番きょう放送】名古屋の年初笑い…大須演芸場にフットボールアワー登場 M-1＆KOC王者、ザ・ぼんちも＜出演一覧あり＞
テレビ愛知はきょう2日、正月特番『フットボールアワーの笑う大須演芸場』（後2：00〜4：00 ※同局ローカル）を放送する。
【写真多数】ザ・ぼんち、名古屋・大須演芸場に登場
2026年の初笑いは名古屋・大須演芸場から。記念すべき20回目を迎える正月恒例の特番は、新MCにお笑いコンビ・フットボールアワーを迎えパワーアップする。
『M-1グランプリ』王者のとろサーモン、パンクブーブー、『キングオブコント』王者のサルゴリラ、『THE W』覇者のオダウエダ、『THE SECOND』王者のギャロップら全14組のほか、吉本新喜劇も大須の舞台に登場する。
トーク企画も豪華。フットボールアワーがザ・ぼんちに迫る「語る大須演芸場」では、武道館ライブの熱狂から令和の挑戦まで、漫才界のレジェンドが秘話を激白。一方、ステージでは実力派おじさん芸人たちが相方への不満や私生活を大暴露し会場は爆笑の渦となる。
出演者：フットボールアワー、ザ・ぼんち、パンクブーブー、とろサーモン、ギャロップ、モンスターエンジン、オダウエダ、サルゴリラ、翠星チークダンス、滝音、豪快キャプテン、紅点、ASANA、
吉本新喜劇（吉田裕、千葉公平、森田まりこ、諸見里大介）
