女の子のテンションが上がるお正月デートのプラン８パターン
年の初めの貴重な休日、どんなデートを企画したら、女性に喜ばれるのでしょうか。そこで今回は『オトメスゴレン』読者に聞いたアンケート調査を参考に、「女の子のテンションが上がるお正月デートのプラン」をご紹介します。
【１】ふたりで一緒に初日の出を見る
「神聖な気持ちになれそう」（10代女性）など、年に一度の瞬間を特別な人と迎えたいというのは、多くの女性が抱く願望のようです。「人の少ない海沿いをドライブしたい」（20代女性）という意見もあるように、シチュエーションにもこだわると、さらに喜ばれそうです。
【２】初詣に行って、二人にとって良い一年になるよう祈る
「初詣に行って、おみくじをひいて、出店を冷やかす。これがいちばんです！」（20代女性）など、定番デートとして圧倒的な支持を集めたのが「初詣」です。「お正月らしく、二人とも和服でキメたい」（20代女性）というように、装いにも工夫を凝らすと、さらに盛り上がりそうです。
【３】デパートなどの初売りに参戦し、人気ブランドの福袋をゲットする
「お正月といえば福袋！」（10代女性）というように、買い物好きにはたまらない魅力があるのが福袋です。人気のお店のものは、毎年、すさまじい争奪戦が繰り広げられるので、「一人よりも二人で協力し合ったほうがいい」という考え方は、ある意味合理的だといえるでしょう。
【４】話題の「パワースポット」で、一年の願をかける
「明治神宮の『清正井』で開運祈願したい」（20代女性）など、お正月デートだからこそ行ってみたいという声が寄せられたのが、話題の「パワースポット」です。パワースポットと呼ばれるものには神社・仏閣が多いので、初詣を兼ねて訪れてみてはいかがでしょうか。
【５】お笑いライブや寄席に足を運び、初笑いを楽しむ
「お正月から笑って過ごせたら、いい一年になりそう」（20代女性）というように、縁起が良いとされるのが初笑いです。「寄席とかに行くと『古き良きお正月』を感じられるかも」（30代女性）など、普段のデートではなかなか足を運ばないスポットも、新鮮で良さそうです。
【６】こたつでまったり正月特番を観る
「独特のユルい雰囲気がたまらない」（20代女性）など、テレビのお正月特番を楽しみにしている女性は案外多いようです。「いつも仕事で忙しいぶん、お正月くらいは家でダラダラしたい」（20代女性）というように、お疲れ気味の女性には、自宅での休息が喜ばれるかもしれません。
【７】正月だからこそ、空いていそうな場所に行ってみる
「三が日は都心の空気がきれいなので、皇居周辺をジョギングしたい」（30代女性）など、「お正月ならではの『してみたいこと』」を挙げる人もいます。ただし「空いてると思って日帰り温泉に行ったら、大混雑！」（20代女性）といった読み違えには注意しましょう。
【８】おせちや鍋料理を囲んで、心ゆくまで「食っちゃ寝」を堪能する
「おなかいっぱい食べて、眠くなったら寝る」（20代女性）という「寝正月」も、根強く支持されているようです。「仕事で帰省できないので、故郷のお雑煮を作って彼氏と食べたい」（20代女性）など、飲み食いを中心にすることで、お正月らしさを味わえるかもしれません。
参考になりそうなデートのアイディアはありましたか？相手の女性のタイプによって、ほかにもさまざまなプランが考えられると思います。皆さんのご意見をお待ちしています。（松田久美子）
