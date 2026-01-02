◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走往路 （２日、東京・千代田区大手町読売新聞社前スタート〜神奈川・箱根町芦ノ湖ゴール＝５区間１０７・５キロ）

２年ぶり７１度目の出場となる東農大は、１万メートルで日本学生最高記録（２７分２１秒５２）を持つ大エース前田和摩（３年）が２区に初めて出走。首位ろ５２秒差の１０位でたすきを受け、笑顔で走り出した。

初出場した第１００回大会はケガの影響もあって、７区１３位だった。第１０１回大会は、左の肺気胸を患い予選会にすら出場できなかった。チームは１０位通過した順大に史上最小に並ぶ１秒差の１１位で敗退し、エースは悔しさにまみれた。今大会はその雪辱を果たす舞台でもある。「強い選手がたくさんいる区間。そこで上を目指せたら、自分にもチームにもいい効果がある」とエース区間での力走を誓っていた。

◆前田 和摩（まえだ・かずま）２００５年１月１６日、兵庫・西宮市生まれ。２０歳。深津中時代はサッカー部でセンターバックとして活躍。報徳学園高に入学後、本格的に陸上を始める。３年時の全国高校総体５０００メートルで日本人トップの４位。東農大１年時の箱根予選会で、当時のＵ２０日本歴代２位の１時間１分４２秒で日本人トップの９位。２年時の日本選手権１万メートルではＵ２０の日本新記録となる２７分２１秒５２で３位に入った。１７７センチ、５５キロ。

◆東農大 １９１９年に独立した競技部として創部。箱根駅伝には２１年の第２回大会に初出場。最高成績は２位（７７年）。往路は優勝１回（７４年）、復路は最高２位（７７年）。出雲駅伝は最高５位（９１年）。全日本大学駅伝は最高２位が５回（７４〜７７年、８５年）。タスキの色は松葉色。大根を持って踊る「青山ほとり」（大根踊り）は応援団の名物。長距離部員は４７人、学生スタッフは７人。主なＯＢは２４年パリ五輪男子マラソン代表の小山直城（ホンダ）ら。