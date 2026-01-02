ナイネン×moodismeコラボ誕生♡体温を上げる温活ニット

“体温を１℃上げる”をコンセプトにしたニットランジェリーブランド「nainen(ナイネン)」から、心と体をやさしく包み込むコラボアイテムが登場。mood is meとの特別な取り組みとして、人気カラーMochaを採用した限定ラインが揃います。冷えやすい季節も、自分をいたわる温活時間をもっと心地よく。着るだけで前向きな気持ちになれる、ご自愛ニットに注目です。

コラボ限定Mochaの魅力

今回のコラボでは、やさしく肌になじむ限定色Mochaを6型で展開。

【吸湿発熱】腹巻ホルターネックキャミソール、【吸湿発熱】腹巻ロングパンツ、【吸湿発熱】フレンチスリーブトップス、【吸湿発熱】ロングカーディガン、【吸湿発熱】腹巻ハーフパンツ、【吸湿発熱】マルチウォーマーがラインアップ。

セットで着用すればお腹周りが二重になり、しっかり温めながら統一感のあるスタイルが完成します。

お腹を温める主役アイテム

【吸湿発熱】腹巻ホルターネックキャミソールは、腹巻付きで肩回りが楽なデザイン。内側はフラットな編地で肌当たりがやさしく、価格は6,980円(税込)。

【吸湿発熱】腹巻ロングパンツは腹巻とパンツ一体型でズレにくく、価格7,150円(税込)。

【吸湿発熱】腹巻ハーフパンツはストレートシルエットでインナーにも活躍し、価格6,050円(税込)。

【吸湿発熱】ロングカーディガンは透かし編みが美しいロング丈で、スタイルアップも叶える一着。価格9,570円(税込)。

羽織りとトップスで温活完成

【吸湿発熱】腹巻フレンチスリーブトップスは取り外し可能な胸パッド付きで、首元も安心感のある設計。価格8,250円(税込)。リラックスタイムから日常使いまで幅広く活躍します。

ナイネンで始める心と体の温活

ナイネンのコラボアイテムは、冷え対策だけでなく気持ちまでほっと緩めてくれる存在。

ホリデーシーズンには【吸湿発熱】nainenホリデーギフトセットも登場し、腹巻キャミソール、腹巻ロングパンツ、ロングカーディガンの3点が特別価格20,145円(税込)で手に入ります。

自分へのご褒美にも、大切な人へのギフトにもぴったりな温活ニットで、毎日を心地よく♡