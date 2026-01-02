温泉大国・日本には、客室の快適さや館内施設の充実度など、宿ごとに個性豊かな魅力を備えた温泉宿が数多く点在しています。そこで今回、内閣府をはじめ、環境省や総務省、経済産業省、観光庁と5つの省庁が後援する「温泉宿・ホテル総選挙2025」の結果をもとに、客室や施設そのものが魅力の「温泉宿・ホテル」ランキングTOP3を紹介します。

人生で一度は行きたい“客室・施設がスゴイ”温泉宿は…

新たな年を迎え、1年のはじまりにふさわしい特別な時間を過ごしたいと考えている方も多いのではないでしょうか。

「温泉旅行」とひとくちにいっても、実はその選択肢はさまざま。温泉自体はすばらしくても、宿が味気なくては、気持ちもしょんぼりしてしまうもの。反対に、泊まる宿の「客室・施設」が充実していれば、旅の満足度はぐっと高まります。

そこで今回は、5省庁後援のもと温泉地のランキング企画を実施している「温泉総選挙2025」が行った「温泉宿・ホテル総選挙2025」をもとに、「客室・施設」が魅力の温泉宿・ホテルランキングTOP3を紹介します。

【調査概要】

■主催：温泉総選挙2025

■後援：内閣府、環境省、総務省、経済産業省、観光庁（順不同）

■エントリー対象者：全国の温泉を持つ宿・ホテル

■エントリー宿・ホテル数：158施設

■エントリー部門：食事、温泉、客室・施設、リピート、サービス、総合評価

■レビュー人数：5,987人

■レビュー項目：「温泉について」「食事について」「サービス、おもてなしについて」「施設、客室について」の4つは「非常に満足している/やや満足している/どちらともいえない/あまり満足していない/全く満足していない/利用していない」の6段階評価。「また来たいと思いますか？」については「是非また来たい/機会があればきたい/どちらともいえない/来たくない」の4段階評価。「総合評価について」は5つ星評価。

■投票期間：2025年8月8日〜2025年10月31日

第3位：HOTEL＆SPA センチュリーマリーナ函館（北海道）

（センチュリーマリーナ函館 室内露天風呂からの眺望／PIXTA）

第3位にランクインしたのは、北海道函館市にある「HOTEL＆SPA センチュリーマリーナ函館」。2019年開業、2025年8月に「Re：グランドオープン」したばかりの同所は、「プライベートクルージング」がコンセプト。

ロビーから船底をイメージしたオブジェとアロマの香りでお出迎えされ、まるで船旅のような優雅なひとときを味わうことができます。また、1階にはワンちゃんと泊まれる「ドッグラバーズ」と呼ばれる客室タイプも。大好きなペットと一緒に旅行が楽しめます。

さらに、天空露天「インフィニティスパ」からは函館山やベイエリアを一望でき、夜景や朝日を眺めながらの入浴は格別。「超豪華」で有名な朝食バイキングでは、北海道産の海鮮やスイーツを心ゆくまで堪能できます。

同率第3位：神戸みなと温泉 蓮（兵庫県）

（神戸みなと温泉 蓮（兵庫県）／PIXTA）

同率第3位にランクインしたのは、兵庫県神戸市にある「神戸みなと温泉 蓮」。2015年にオープンした同所は、都会にほど近い立地ながら自然にあふれた和のリゾート。地下1,150mの地中から湧き出た「神戸みなと温泉」は、ナトリウム塩化物・炭酸水素塩温泉のため湯冷めしにくく、美肌効果が期待できます。

客室は、なんと全室テラスつき。270度海に囲まれたオーシャンビューで、西には神戸ハーバーランドやメリケンパークが、南には神戸港が、東には神戸大橋やポートアイランドを望む景色が広がり、都会でありながら日常の喧騒を感じさせない贅沢な眺めです。

また「ライブ割烹 万蓮」でのビュッフェも見逃せません。ローストビーフやお寿司、本ズワイガニ、ビーフシチューなど、品数豊富ながらどれも高品質。夜景を楽しみながら、極上の料理を堪能できます。

第2位は、桜島を望む鹿児島随一のリゾートホテル

第2位：SHIROYAMA HOTEL kagoshima（鹿児島県）

（SHIROYAMA HOTEL kagoshima（鹿児島県）／PIXTA）

第2位にランクインしたのは、鹿児島県鹿児島市にある「SHIROYAMA HOTEL kagoshima」。標高108mの城山に建ち、鹿児島市街地を眼下に望む眺望は唯一無二。地下1,000mから湧き出る天然温泉は「美人の湯」として知られ、展望露天からは桜島や市街地の雄大な景色を楽しめます。

客室は全355室・31タイプと多彩で、観光やビジネス、家族旅行まで幅広く対応。レストランでは鹿児島産食材を使った和洋中の料理が揃い、朝食ビュッフェは全国的にも高評価を獲得しています。さらに皇室やVIPをもてなしてきた迎賓館としての歴史もあり、都市の利便性と自然の癒しを兼ね備えた特別な滞在を提供してくれるホテルです。

第1位：亀の井ホテル伊豆高原（静岡県）

（亀の井ホテル伊豆高原 客室からの眺望（静岡県）／PIXTA）

第1位に輝いたのは、静岡県伊東市にある「亀の井ホテル伊豆高原」。同所は全室オーシャンビューの絶景と温泉、食事の充実度が魅力のリゾートホテルです。伊豆高原の高台に位置し、相模灘を一望できる客室はすべてテラス付き。朝日や夕景、満天の星空まで、時間ごとに移ろう自然の美しさを堪能できます。

館内には水盤テラスやラウンジがあり、海と空が溶け合うような非日常の空間を演出。温泉は広々とした大浴場や露天風呂、貸切風呂も備え、伊豆の自然を感じながら心身を癒せます。食事は地元食材を活かした創作和食やビュッフェが楽しめ、旬の魚介や野菜をふんだんに使った料理は旅の醍醐味。夜鳴き担々麺などのサービスもユニークで、滞在をさらに特別なものにしてくれます。都会からのアクセスもよく、大人のご褒美旅に最適な宿といえます。

眺望と施設で選ぶ至福の温泉宿



「客室・施設」が魅力の温泉宿・ホテルランキングTOP3は、亀の井ホテル伊豆高原を筆頭に、SHIROYAMA HOTEL kagoshima、HOTEL＆SPA センチュリーマリーナ函館、神戸みなと温泉 蓮（同率第3位）となりました。

4つの宿に共通するのは、抜群の眺望と館内施設の充実度。客室や露天風呂から見える非日常の景色は、旅の満足度を格段にアップさせてくれるようです。まさに「滞在そのものが旅の目的」となる温泉宿・ホテルといえるでしょう。