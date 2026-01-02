AKB48のレジェンドOG集結に視聴者最注目 『紅白歌合戦』画面注視データを分析
●前田敦子×大島優子が9年ぶりテレビ共演
テレビ画面を注視していたかどうかが分かる視聴データを独自に取得・分析するREVISIOでは、12月31日に放送されたNHKの音楽特番『第76回NHK紅白歌合戦』について、どのシーンが注目されていたのかを分析した。
『第76回NHK紅白歌合戦』に出演したAKB48 (C)NHK
○司会は有吉×綾瀬×今田×鈴木アナ
「つなぐ、つながる、大みそか」をテーマに放送100年の節目を飾った2025年の『紅白歌合戦』。司会は、有吉弘行、綾瀬はるか、今田美桜、鈴木奈穂子アナウンサーの4人が務めた。
今回は、趣向を凝らした「特別企画」が数多く放送された。放送史に輝く名曲の数々を豪華アーティストが歌い継ぐ華やかなオープニングから始まり、ソロデビュー50周年を記念した矢沢永吉の圧倒的なパフォーマンスや、連続テレビ小説『あんぱん』出演者とアニメ『それいけ!アンパンマン』のキャラクターたちによるコラボレーションなどが、SNSでも大きな反響を呼んだ。
『第76回NHK紅白歌合戦』毎分注目度推移
○「国民的アイドル」の底力を見せつける
『第76回NHK紅白歌合戦』がどのように見られていたかを、NHK関東の地上波放送かつ個人全体を対象に集計した結果、歌手によるパフォーマンスシーンの注目度1位は、21時18分〜22分のAKB48「20周年スーパーヒットメドレー」で、注目度73.8％だった。
AKB48結成20周年の節目に、レジェンドOG8人が集結。現役メンバーと共に「フライングゲット」「ヘビーローテーション」など一世を風靡した4曲を披露した。テレビでの共演は9年ぶりだという前田敦子と大島優子の登場に視聴者の期待は高まり、現役時代に引けを取らない圧倒的なパフォーマンスで視聴者をくぎづけに。「国民的アイドル」の底力を見せつけ、2025年の紅白歌合戦で最も視聴者の注目を集めたシーンとなった。
●矢沢永吉の圧倒的存在感、米津玄師の「レゼダンス」にもくぎづけに
2位は、21時57分〜58分の矢沢永吉「真実」「止まらないHa〜Ha」で、注目度70.6％。13年ぶりに紅白歌合戦に出場した「ロック界のレジェンド」が、圧倒的な存在感で2位にランクインした。最新曲「真実」をしっとりと歌い上げた後、NHKホールの照明が暗転し、矢沢がサプライズでステージに。衰え知らずの歌声とマイクスタンド・アクションが繰り出され、視聴者の視線を集めた。
3位は、23時01分〜02分の米津玄師「IRIS OUT」で、注目度69.1％。劇場版『チェンソーマン レゼ篇』の主題歌をテレビ初披露した米津は、アニメの世界観を投影した幻想的な演出に加え、劇中のヒロインを彷彿させる繊細な動きの「レゼダンス」で視聴者はくぎづけに。紅白初出場を果たしたHANAとのコラボレーションも話題になった。
4位は、21時09分の連続テレビ小説『あんぱん』スペシャルステージで、注目度68.8％。2025年度前期の朝ドラ『あんぱん』と、国民的キャラクター『アンパンマン』の豪華コラボレーションが4位にランクインした。ヒロインの今田美桜や北村匠海らキャスト陣が集結し、やなせたかしさん作詞の「手のひらを太陽に」などを合唱。ファミリー層からシニア層まで、幅広い世代の視線を惹きつける温かな時間となった。
5位は、23時31分のMrs. GREEN APPLE「GOOD DAY」で、注目度68.2％。白組のトリを務めたMrs. GREEN APPLEは、2025年の活動を締めくくる『紅白歌合戦』で「GOOD DAY」を歌唱した。ボーカル・大森元貴の高い歌唱力と、祝祭感あふれるパフォーマンスで、深夜帯にもかかわらず高い注目度を記録した。NHKホール全体が幸せな雰囲気に包まれる様子はテレビを通して伝わり、視聴者をくぎづけにしたのだろう。
REVISIOでは今年も、ドラマ・バラエティ・スポーツなど様々なテレビ番組をアテンション(注視)データで分析し、紹介していく。
REVISIO 独自開発した人体認識センサー搭載の調査機器を一般家庭のテレビに設置し、「テレビの前にいる人は誰で、その人が画面をきちんと見ているか」がわかる視聴データを取得。広告主・広告会社・放送局など国内累計200社以上のクライアントに視聴分析サービスを提供している。本記事で使用した指標「注目度」は、テレビの前にいる人のうち、画面に視線を向けていた人の割合を表したもので、シーンにくぎづけになっている度合いを示す。
