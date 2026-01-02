2026年1月4日、1人のプロレスラーが東京ドームで引退する。棚橋弘至。現在は新日本プロレスの社長を兼任する、大人気レスラーだ。ところで、この“弘至”という名前が、誰にインスパイアされたものかと言えば、アントニオ猪木。猪木の本名である“猪木寛至”から、プロレスファンだった棚橋の父親が“至”の字を採ったのだ。猪木は、新日本プロレスの創始者である。リングで戦うことはなかった2人だが、折に触れ、重要な場面で接触して来た。アントニオ猪木という視座から、棚橋のプロレス人生を振り返りたい（文中敬称略）。

伝説の「猪木問答」

2025年9月、棚橋にインタビューした時のことだ。棚橋は言った。

猪木の背中を追って……

「猪木さんの引退試合、生で観てるんですよ」

猪木が引退したのは、1998年の4月4日。76年11月生まれの棚橋はこの時、21歳で、立命館大学の4年生だった。実はこの2カ月前の大学3年時、既に新日本プロレスの入門テストには合格していたが、「大学は卒業しておいた方がいい」という新日本プロレス側の計らいで、入門は1年延びていた。いわば仮免許状態での観戦だった。

そして猪木が引退した翌年の3月に新日本プロレスに正式入門した棚橋は、同年10月10日にプロデビュー。つまり、猪木とレスラーとしての接触は全くなかったのだが、その影響力の強大さは、既にこの時期、如実に感じていたはずだ。当時、猪木は新日本プロレスの株式の51％を持つ、同団体オーナーだった。

棚橋がデビューした翌日、新日本プロレスは、東京ドーム大会を敢行し、そのメインカードは、小川直也vs橋本真也。小川直也は引退した猪木が興した団体「UFO」の所属かつ、エースであり、同年1月の東京ドーム大会では、新日本プロレスと対抗戦をおこなっている。その一環としておこなわれた同一カードで、小川が喧嘩ファイトを仕掛け、橋本を叩き潰してしまっていた（※結果は無効試合）。

この暴走は猪木による指令であり、同日、猪木が快く思ってなかった大仁田厚を、新日本プロレスのリングに上げてしまったことが主因――とは、小川直也の弁である。つまり、言うことを聞かない新日本に対する猪木の“お灸”だったのである。そして、株式会社である新日本も、むげにオーナーに反発は出来なかった。

棚橋自身はデビューして2年弱でシングルのメインを務めたり（2001年12月23日。vs中西学）、他団体のメインに出場したりと（全日本プロレス。2002年1月11日。馳浩、太陽ケアvs獣神サンダー・ライガー、棚橋）、順調にレスラーとして成長して行ったが、その間、小川直也に連敗した橋本真也は新日本を離れた。エースだった武藤敬司も2002年1月、「プロレスがやりてぇんだよ！」の台詞を残して新日本を退団し、全日本プロレスに移籍して行った。

1999年から2002年と言えば、PRIDEなどに代表される総合格闘技の急騰時期。そういった流れを無視したくない猪木と、その格闘技志向を部分的にでも取り入れなければならない新日本という、いびつな関係があった。

そして、棚橋は猪木とリング上で接触する。それは、武藤敬司や小島聡、ケンドー・カシンといった人気選手のみならず、新日本の中核社員5名も全日本へ転出することが発覚した直後の2002年2月1日、北海道立総合体育センター大会でのことだった。全試合終了後、黒のジャケット姿でリングに上がった猪木は、「新日本プロレスの心臓部、秘密を全部持っていかれて指をくわえている。こんな奴ら許せんぞ！」と激怒のマイク・パフォーマンス。そして、当時の主力選手をリングに上げ、それぞれに怒りを問いただした。

「怒ってますよ、全日に行った武藤にです！」（中西学）

「お前はそれでいいや」（猪木）

「僕は自分の明るい未来が見えません！」（鈴木健想）

「見つけろ、テメエで」（猪木）

と、噛み合わないやり取りの末、最後のマイクが回って来たのが棚橋だった。

「俺は新日本のリングで、プロレスを！ やります！」（棚橋）

「……。まあそれぞれの思いがあるから、それはさておいて……」（猪木）

場内は大爆笑。“猪木問答”と呼ばれる、今もプロレス史に残る迷場面である。猪木には半ば無視されたやりとりだったが、新日本の棚橋への評価は変わらず高く、同年5月2日の東京ドーム大会ではゴールデン枠で生中継の試合の一つに登場。その間、「イケメンレスラー」とテロップが流され続けた（佐々木健介、棚橋vsリック・スタイナー、スコット・スタイナー）。8月には、現在も続く同団体の金看板のリーグ戦「G1 CLIMAX」にも初エントリー。10月6日には大先輩の藤波辰爾との一騎打ちも果たした。まさに正統派プロレスの後を継ぐポジションだった。

「うじうじするんじゃねーよ！」

だが、11月28日、棚橋の行く末が暗転する。交際女性に、痴情のもつれの末、背中を刺されたのだった。

一命はとりとめ、早期に退院出来たものの、この出来事は地上波のニュースでも大きく報道され、周囲は紛糾した。棚橋を可愛がっていたあるフロントは、「新日本を背負って立つという自覚が欠落しているから、こういうことになるんだよ！」と激怒。時のタッグパートナーは、「棚橋、お前のせいで無茶苦茶だよ！」とマイクで叫び、現場監督だった蝶野正洋は、復帰へのエールを送りつつも、「新日本プロレスとそのお客さんに迷惑をかけたということは否めない」と冷静にコメントした。何より、棚橋自身が、今後を絶望視していた。

だが、そんな中、笑顔で棚橋を迎えた人物がいた。猪木だった。

「お前、良かったじゃないか。金をかけずに有名になれたんだ(笑)」

新日本プロレスの始祖に、余りにも意外な言葉をかけられ、唖然とする棚橋に、猪木は続けた。

「うじうじするんじゃねーよ！ スキャンダルは、俺たちにとってはチャンスなんだぞ！今、誰もがお前に注目してる……。だからこそ、それを自分のパワーに変えて行くんだ！」

このやりとりに関し、棚橋自身の述懐が残っている。

〈今までが順調だったので、打たれ弱かったのかもしれません。いつもみんなに悪く思われないようにと考えて。でも今回のことで、言いたいヤツには言わせておけと、いい意味でずぶとくなれました。（中略）開き直れた。事件で世間に名前を憶えてもらった。レスラーとしてプラスになったと思えるようになりました。猪木さんの『スキャンダルを活かせ』の言葉通りです〉（『日刊スポーツ』2003年2月12日付）。

以降の棚橋のアクションは目覚ましく、また、敢然としていた。12月20日に復帰会見をし、上半身裸になって、負った背中の傷を見せた。3日後には猪木に呼びされる形で、なんとPRIDEのリングに登場。しかも新日本のジャージ姿だった。「ご迷惑をおかけしました……」と頭を下げると、猪木は笑顔で返した。

「迷惑なんて、かかってねーよ！(笑)」

年が明けると、30歳以下の若手限定の王座、「U-30王座」の設立を提唱し、これが実現。自らが初代王者へと勝ち抜き、盛り上げた。6月にはIWGPタッグ王座を、12月には対抗団体であるNOAHのGHCタッグ王座を初奪取（パートナーはそれぞれ吉江豊、永田裕志）。この年の「プロレス大賞」の「敢闘賞」を受賞した。打って変わっての大躍進だが、棚橋自身は、授賞式の際、こう総括している。

「（僕は）プロレスというジャンルで、生かされた人間」（2004年1月4日）

だからこそ、棚橋のプロレス愛は本物だった。2005年11月、新日本プロレスが株式会社ユークスに身売りされると、その会見の場で言った。

「俺1人でも盛り上げて行きますよ。俺が新日本プロレスだ」

その宣言に嘘は無かった。先頭に立ち、大会のプロモーションに文字通り東奔西走。あのタフな先輩、天山広吉が「タナちゃん、余り無理しちゃアカンで……。疲れは一気に来たらアウトやし……」と心配するほどだった。だが、プロレスのために身を粉にする覚悟だった。

渾身のピザパイ

読書家としても有名な棚橋。この時期に読んだ書物で印象に残ったものがあるという。それは、『チーズはどこへ消えた？』（スペンサー・ジョンソン著。扶桑社）。無くなったチーズを待ち続ける存在を置き、現状を変えようとしないことに警鐘を鳴らすビジネス書だった。また、ある長寿企業の知人の講演も、胸に深く銘記された。

〈長寿企業の秘訣は3つある。1つは、理念がしっかりしていること。1つは、技術がしっかりしていること。もう1つは、時代の変化に柔軟に対応出来ること〉

「最初の2つは新日本にはある。だけど、皆、『ゴールデンタイムの時はどうだった』とか、過去と今を比較するばかりで、3つ目の、時代の変化への対応が出来てなかった。それをしたのが、僕です」

もう10年以上前だが、インタビューにそう力強く答えて頂いた姿が印象に残っている。

この時期、雑誌での対談という形で、猪木との再会もあった（「週刊プレイボーイ」2013年1月14日号）。

〈「相変わらずモテてる？」（猪木）

「おかげさまで、いいモテ方をしてます。健全なモテ方を（笑）」（棚橋）〉

という出だしで始まった対談は、過去との比較の話題へ。猪木が昔のプロレス業界を大きなピザパイにたとえ、今はたくさん食べられて、小さくなったピザパイを業界全体が食い合っている状態と嘆く。すると、棚橋は、こう返した。

〈「僕が新しいピザパイを持ってきます、絶対に！」〉（棚橋）

「ほう、いいじゃない」（猪木）〉

そして、いみじくも2025年、棚橋が出演したNHKの番組でMCをしていた、プロレス通として知られるお笑い芸人、博多大吉が「個人的な意見」としながらも、以下のような見解を述べた。

「昭和のプロレスって、ただでさえ人気あったから『客に見せてやるプロレス』だったんですよ。そこから時代が変わってチケットが売れなくて。どん底に入った時に棚橋さんが現れて、『客に見せてやるプロレス』から『お客様に見ていただくプロレス』に変えたんです。棚橋さんがいなかったら、多分、日本のプロレス界、終わってると思いますよ」（NHK「あさイチ」2025年2月13日放送分）。

冒頭で、猪木の引退試合を生観戦していたことを明かした棚橋。東京ドームでの生観戦は、1995年10月9日に行われた新日本プロレスvsUWFインターナショナルの全面対抗戦で、この時は立命館大学のプロレス研究会の仲間たちと一緒に2階席の後方での観戦だった。だが、3年後の猪木の引退試合では違っていた。棚橋は個人で花道の横の高価な席を獲り、猪木の引退を見届けたという。やはり、印象的な東京ドーム大会だったと語る。

「隅々までお客が入っててね……。凄いと思いました」（棚橋）

猪木は2022年10月逝去。翌年3月の「お別れの会」で弔辞を読んだのは棚橋だった。そして、「猪木問答」についても、近年、各媒体で、こう振り返っている。

「あの時の自分の言葉に、僕は何の後悔も曇りもないですよ！」

棚橋が引退する2026年1月4日の東京ドーム大会は、追加席も含め、既に全席が前売りで完売している。久々にフルハウスとなるプロレスの東京ドーム大会は、棚橋から猪木への、渾身のピザパイとなるはずだ。

瑞 佐富郎

プロレス＆格闘技ライター。早稲田大学政治経済学部卒。フジテレビ「カルトQ〜プロレス大会」の優勝を遠因に取材＆執筆活動へ。現在、約１年ぶりの新著『10.9 プロレスのいちばん熱い日 新日本プロレスvsUWFインターナショナル全面戦争 30年目の真実』（standards）が好評発売中。

