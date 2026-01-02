見事なマニュアルと人心掌握術により、数多くの「おぢ」から多額の金を得ていた「頂き女子りりちゃん」事件。その手腕については第1回で詳述したが、逮捕後もまた別の“揉め事”を起こしていた。批評家・篠原章氏が「りりちゃん」の実像を分析する。

【写真】札束の写真も生々しい「りりちゃん」作成の“頂きマニュアル”の現物…数々の被害男性をトリコにしたプライベート動画も

広がる「支援の輪」

「頂き女子りりちゃん」が作成・販売したマニュアルには「おぢからカネを頂く」実践的な情報が詰め込まれていた。そして、このマニュアルをもとに詐欺行為に手を染めた名古屋の女子大生が逮捕されたことがきっかけで、ご本尊であるりりちゃんもまた逮捕されたのだった。

「りりちゃん」のYouTubeより

しかし、逮捕直後からSNSなどで発信されたりりちゃん独自の感性や主張に惹かれて、彼女を応援したいという人々が次々現れる。これが、徐々に「支援の輪」として広がっていくが、支援活動が本格化したのは、詐欺・詐欺幇助・所得税法違反とあわせて懲役9年、罰金800万円という一審判決（2024年4月22日）が下されてから後のことである。

この支援活動を始めたのは、りりちゃんの弁護士（国選弁護人）、りりちゃんの熱心な支援者だった作家の草下シンヤ氏、草下さんの友人で写真家の立花奈央子氏からなるグループだ。

被害者への弁済とりりちゃんの更生、7000万円といわれる未納所得税の納付を目的に「合同会社いぬわん」を設立し、まずはXのアカウント「りりちゃんはごくちゅうです」から継続的に発信、note（課金制）を使って「りりちゃん、しゅき」を更新してきた。

「りりちゃん、しゅき」については、半生をまとめた手記と併せて書籍化の計画もあり、映画化の話も進んでいた。これらを収益化し、納税と被害者弁済に充当する予定となっていた。ただし、弁護士、草下氏、立花氏の三者はあくまでもボランティアであり、彼らの報酬・手数料などはまったく想定されていない。

こうした支援を、月刊「創」編集長の篠田博之氏なども絶賛する。同誌は受刑者や刑事被告人に対して同情的な論考が多く掲載される媒体である。「りりちゃん、しゅき」も好評だった。

ただ、判決文に記載された三人の被害者のうち、この活動に期待して合同会社に連絡したのは約4000万円を詐取された一人だけで、他の二人（1億円2000万近く詐取された被害者と40万円を詐取された被害者）とは連絡が取れなかったという。

億単位の収入

実のところ、被害を受けても警察・検察に申告あるいは告発しなかった男性も多い。というのも、りりちゃんがマニュアルで公表した収入は2019年から2023年までの5年間で、少なくとも3億円、最大4億円はあると見込まれるからだ。起訴状に記載された金額はその半分程度に過ぎないし、他に目立った告発もない。警察・検察に申告しなかった人のほうが多い、ということになる。

一方的な推測だが、こうした人たちは、（1）詐取されたことを恥だと思って申し出ない（または家族・職場に知られたくない）、（2）詐取されたのは自己責任だと考えている（または自分もいい思いをしたのだから仕方がない）、（3）恋愛感情がまだ残っている（または彼女との想い出を大切にしたい）という三つの感情のいずれかを抱いているのではないかと思う。

彼らをして、「思う壺に嵌まっている」とか「マインドコントロール下にある」というのは容易い。裏を返せば、彼女のメソッドがそれほどまでに良くできている、ということだ。愛の言葉を操る詐欺師として「第一級」だったのである。

ところが、である。驚いたことに第一級の“愛の詐欺師”であったはずのりりちゃんが、刑務所に入ってまもなく、彼女を上回ると思われる存在に遭遇し、いとも簡単に籠絡されてしまう。そのことが明らかになったのは、「りりちゃんはごくちゅうです」から発信された、合同会社いぬわんの解散を告知する2025年4月1日付けのXへの投稿である。一部を引用する。

「うれしい 愛 感じる」

Wさん（注・原文ではりりちゃんの実名）の起こした詐欺事件の被害者のために設立した合同会社いぬわんは令和7年7月末日までに解散する予定です。

合同会社いぬわんを解散することになった経緯について説明します。

発端は合同会社社員草下のもとに2024年8月30日に届いたWさんの手紙でした。

以下、一部内容を抜粋します。

あのね、さっき弁護士先生にきいたら簡単にリコンできないって言われちゃった（篠原注・彼女は2020年頃ベトナム人と結婚している。むろんこれは偽装であり金銭と引き換えであると思われる）。けど、結婚してもいいかなあ。……ヤクザとか半グレじゃないの。サカヅキしてないの。……〜〜会の〜〜一家の人なの。8月からずっとやりとりしててー。求婚されてるの。

表社会にいきたいって。足あらいたくてキッカケがなくてって、言ってた。今の、トクサギとか、タタキとか、そーゆーしくみつくっちゃった人なの。頭よくてー。M（りりちゃんの本名、下の名前）のことすごくかわいがってくれるの。……指は全部あるし、両うでくびまでいれずみあるの。

いつもね70ページくらい便せんにお話かいて、送ってくれるの。（笑） 写真もたくさんくれるの。シャブのカタマリとかw チャカ？とか、なんか、ヤバイのもだけどw 弟くんとの2ショットとか、他の組の人との写真とか…。Mは うれしい 愛 感じる Mのお金目当てじゃないの、うれしい。

「振り込まない際は横領の罪で法的処置を行う」

これだけだとよくわからないだろうが、要は獄中の彼女に「恋人X」ができ、すっかり依存してしまった結果、支援者との信頼関係が完全に断ち切られてしまったのである。

Xは彼女とは別の刑務所（あるいは拘置所）に入っている、元暴力団員を自称する受刑者だという。男女の受刑者同士が直接知り合う機会は全くないが、Xは便箋70枚という長々とした手紙をりりちゃんに送り、「愛に餓えた」りりちゃんはその手紙を読んでXにすっかり恋してしまったそうなのだ。

2024年の12月26日に、りりちゃんから支援者のひとり・立花奈央子氏に届いた手紙には、「いぬわんの収益をX氏の口座に振り込むこと」「振り込まない際は横領の罪で法的処置を行うこと」という一文もあったそうだ。これでは信頼関係が失われるのは無理もなかろう。

こうして、「事件」の構図はすっかり変質してしまった。中高年男性を籠絡してきた詐欺女子が、ほぼ同じ手口を使った男性に籠絡されたと見るのが自然だろう。

もとはといえば彼女がホストに疑似恋愛的感情を抱いたことが事件の発端だった。

そこでホストに貢ぐために彼女は自身に疑似恋愛的感情を抱く男性を大量に抱えるシステムを構築した。そして逮捕された。

受刑者となった彼女に、別の受刑者が疑似恋愛関係を持ち掛け、そこに彼女ははまってしまった。

「愛の言葉」を巧みに操る詐欺師だったはずのりりちゃんが、いつの間にか操られる立場になっているように筆者には見える。

これはまるで詐欺師モノの映画やドラマの展開のようだ。りりちゃんや関係者にあえて失礼な言い方をすれば、りりちゃんの物語は安っぽい「お笑い」に終わってしまったのである。

一部の社会学者やジャーナリストは、りりちゃん事件を「若き女子の現代社会への復讐劇」として描き、被害者男性を「道化」に仕立て上げた。支援者は、さしずめ「白馬の騎士」である。「りりちゃんVS被害者」でも「りりちゃんVSホスト」でもなく、「りりちゃんVS現代社会」というのが主要なプロットだった。

だが、りりちゃん自身が演じた終幕では、主演女優だったりりちゃんが自ら降板し、「揉め事」の一切が漂白されてしまった。たんなる「ドタバタ喜劇」だったのである。想像だにしなかったエピローグだが、これが世間を騒がせた「頂き女子」の真の姿なのかもしれない。

篠原 章（しのはらあきら）

批評家。1956年山梨県生まれ。経済学博士（成城大学）。大学教員を経て評論活動に入る。主なフィールドは音楽文化、沖縄、社会経済一般で、著書に『日本ロック雑誌クロニクル』、『沖縄の不都合な真実』（大久保潤との共著）、『外連の島・沖縄』などがある。

