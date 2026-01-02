戦後日本のさまざまな「揉め事」を振り返りつつ分析する「揉め事の研究」。今回取り上げるのは「頂き女子りりちゃん」事件である。批評家の篠原章氏は、犯罪の悪質性うんぬんを抜きにして、りりちゃんのマニュアルには文筆業の先輩として、ある意味“感心”せざるを得なかったという。

（全2回の第1回）

【写真】札束の写真も生々しい「りりちゃん」作成の“頂きマニュアル”の現物…数々の被害男性をトリコにしたプライベート動画も

りりちゃんの“担当ホスト”も逮捕

2023年から24年にかけて、各種メディアで大きな話題を呼んだ「揉め事」のひとつに、「頂き女子りりちゃん」の事件がある。

この事件は“頂き女子りりちゃん”を名乗る若い女性（1998年生まれ）が、甘言を弄して中高年男性（りりちゃん用語では「おぢ」）の心を操り、彼らから多額の金銭（裁判では3人の男性から総額1億5500万円と認定）を詐取し、それをホストクラブでの遊興に宛てたことで知られる一種のロマンス詐欺事件である。

「りりちゃん」のYouTubeより

2024年9月に下された名古屋高裁の判決は「懲役8年6月・罰金800万円」（一審判決は懲役9年・罰金800万円）。りりちゃん側は上告したが、2025年1月、最高裁に却下され、すでに刑は確定している。量刑には所得税法違反（脱税）の分も含まれ、推定納税額約7000万円という租税債務も残っている。また、りりちゃん担当のホストと、ホストが勤めるホストクラブの責任者も、組織犯罪処罰法違反容疑（ホストクラブぐるみで犯罪に加担したという容疑。一般的な詐欺罪より罪は重い）で逮捕・起訴されている。

頂き女子りりちゃん事件は大きな波紋を呼び、若い女性を餌食にするホストクラブの「闇」が広く知られるきっかけとなっただけではなく、ホストクラブやキャバクラでの「色恋営業禁止」規程の新設を含む風営法の改正案が国会で可決、成立した。

この事件は、当初、さまざまな視点から語ることのできる「揉め事」に思えた。たとえば、「頂かれた中高年VS頂き女子」、「ぼったくりホストクラブVSぼったくられ女子」、「巧妙な詐欺の手口VS警察」、「頂き女子VS（過去の）援交女子」といった切り口である。さらに、社会学的・心理学的なアプローチで扱い、「りりちゃんVS現代社会」という切り口で語る論調もあった。

ところが、その後の展開を見ているうちに、ことは「揉め事」とは言いにくい方向に動きだしてしまった。簡単にいえば、本来ならもっと揉めてもいいはずなのに、いつのまにか揉め事の当事者が消滅してしまったのだ。「当事者の消滅」は、りりちゃんの狙い所でもあったが、確信犯的に行動していた彼女自身が当事者性を失い、その結末は周囲をただ唖然とさせるものに変質したのである。以下では、「揉め事が揉め事でなくなった」経緯に、詳しく触れてみたい。

『みんなを稼がせるマニュアル』

事件が、世間を騒がせ、驚かせたポイントはふたつあった。

ひとつは、りりちゃんが『みんなを稼がせるマニュアル』を作成し、ネットなどを通じて販売したことだ（売価3万円前後で1000部程度）。要するに、「おぢ」からおカネを巻き上げる手法を有料で伝授したわけだが、名古屋の女子大生が、このマニュアルをもとに詐欺を働いた事件がきっかけとなって、マニュアルの存在が警察に感知され、りりちゃんも詐欺幇助で逮捕された（23年8月）。

特筆すべきは、女子大生が逮捕されるまで、りりちゃんは逮捕されることも告発されることもなかったことだろう。2023年春頃の時点ですでにマニュアルの存在は、ホストクラブ通いでお金に困窮している若い女性のあいだでは広く知られており、りりちゃん自身も、「不逮捕」「未告発」を自慢げに語って、マニュアルの有効性を強調していた。その時点で警察当局も注目していた可能性はあるが、名古屋の女子大生の一件が発覚するまで、りりちゃんは“無傷”だったのである。逆にいえば、その一件がなければ、あるいはマニュアルさえ作らなければ、りりちゃんはいまも自由の身だった可能性さえあった。りりちゃんの編みだした詐欺の手口（マニュアル）が、揉め事を回避するよう工夫されていたからである。

事件のもうひとつの特徴は、りりちゃんのYouTubeやSNSでの発信のおかげで人気が高まり、逮捕後「りりちゃんを助けよう！」という支援の輪が広がったことである。親から虐待を受けて育ったという不幸な生い立ちやネット上で見せてきた「チャーミングで意外にも利発そうなトーク」も功を奏してか、熱心な支援者が次々に登場した。悪質なホストやホストクラブの「カネをむしり取るシステム」に憤慨した人たちが、並々ならぬ同情を寄せたという側面もあるだろう。

「頂いた」カネで“シャンパンタワー”を注文

本人が発信したものも含め、ネット上の情報を整理すると、りりちゃんの経歴は、およそ次のようなものだ（基本的に自己申告ベースである）。

生まれは1998年、家族は両親と一つ年上の姉の4人、神奈川県平塚市で育った。幼少時から、「ライターの火を押しつけられる」「包丁で脅される」などと父の虐待を受けていたというが、アトピーでも苦しみ、学校でも「ばい菌呼ばわり」などの虐めにあったらしい。

だたし、本人は冷静にも、「父も家庭内で居場所がなかったから自分を虐待したのだ」と分析している。この人間分析力が彼女に「生き抜く力」を与えた反面、転落させた「負の力」になっているところにも注目したい。

唯一の心の拠り所は母だったが、その母との関係が悪化したことをきっかけに（母親本人は「愛情を持って育てた」と否定）、18歳で家を出て横浜市の携帯ショップに勤めたことが社会とかかわるスタートラインになった。

それでもなお居場所がないと感じたりりちゃんは、経済的な困窮もあって大宮の成人向け性サービスの店を経てさらに東京・吉原のそれに移った。本人によれば、彼女に恋心を抱いた客から望外のお金を得られたことをきっかけに、店や出会い系アプリで知り合った男性から、恋愛感情を利用して金銭を「頂く」（詐取する）ようになったという。詐取した多額のお金は、彼女の「承認欲求」を満たしてくれる唯一の場所だった歌舞伎町のホストクラブでほぼ全額使った。

ここまでならそんなに珍しい話ではない。はっきりいって「よくある話」である。

が、ひとたび「推し」のホストの常連客になると、承認欲求の水準は上がり、担当ホストをナンバーワンにしたいという欲が出てくる。こうなると深刻なホストクラブ依存症である。麻薬依存症、ギャンブル依存症とほとんど変わらない深刻な依存症である。常連客は、手持ちの現金がなくとも「付け」にできるから、50万円から100万円の高価な「シャンパンタワー」を注文するが、この付けは「売掛金」というかたちで、店に対する客の借金として累積していく。

“ホス狂い”のバイブルに

蓄えや資産があれば、この借金も返済できるが、最初から何も持たない、親兄弟にも頼れないりりちゃんのような女子は、借金地獄にまっさかさまだ。借金を返すために、夜の仕事を掛け持ちする羽目になり、よりリスクの高い仕事に手を染める女子も多い。もともとホストクラブ通いの激しい女子たちの多くが接待を伴う夜の仕事に従事しているが、そこから身体を売る仕事への「転身」を強いられるケースもある。悪質なホストクラブの場合、売掛金回収のために、客に身体を売るのを勧めることも稀ではない。

だが、りりちゃんが「ただ者ではない」と思えるのはここからだ。風俗やマッチングアプリで知り合った中高年の客（おぢ）たちの恋愛感情を利用して効果的にお金を引き出すための「テクニック」（りりちゃん用語でいえば「マジック」）を開発・マニュアル化し、自らそれを実践すると同時に、自身と似た境遇にある18、19歳から20代の女子（多くがホストクラブ依存症）をターゲットに、note（SNS）などを通じて売価3万円前後でこれを販売したのである。“ホス狂い”の女子たちにとってはまさにバイブルのような手引き書に思えたはずである。それほどまでにこのマニュアルは良くできていた。

彼女が“頂き女子りりちゃん”を自称するようになったのは2022年頃。この頃には自らの経験則を整理した独自のマニュアルはすでに完成済みで、「お金を引く」「詐取する」という「悪女」のイメージを大幅に変える「頂き女子」という言葉を使って“頂き女子りりちゃん”と名乗り、『1ヶ月1000万頂く頂き女子りりちゃんの【みんなを稼がせるマニュアル】』というタイトルを付けた「詐取の手引き書」を販売するにいたった。無論、このマニュアルが詐欺幇助になるという違法性は微かに認識していたようだが、深刻には考えていなかったらしい。

＜DV毒親育ち高卒勉強できない昼職飛んで20歳からホス狂いになり4年間ずっっと歌舞伎町のホストクラブに通ってる元ホームレス滞納しまくり社不ヴぉんなツイッタラー＞という自己紹介（意味不明語もあるが理解はできる）に始まるこのマニュアルは実に簡潔で明解、ホストクラブ専門語は頻用されてはいるが、軽妙でリズム感のある「りりちゃん節」ともいえる文体は一貫している。筆者のような「おぢ世代」が読んでも感心するほどだ。

＜良いおぢに育てられます。＞

マニュアルの最初のほうに、これを通じて読者に「身につけてほしい力」が列挙されている。これは、まるでマニュアル作りの作法を知りつくした編集者が企画した構成と見紛う。長年、文筆を生業としてきた著者は、ここを読んだだけで、すっかり舌を巻いた。

＊＊＊

（1）今以上にお金を稼ぐ力 → 今以上にお金を稼いでキラキラしてほしい。自分の価値に気づいて自信に繋げて欲しい。

（2）人の心を読み取る力 → おぢ目線に立って発言行動する。簡単に言うとおぢの喜ぶことをする＝頂きでかえってくる。

（3）やさしいコミュニケーション適応力 → おぢに心を開いて信じてもらってお金を頂ける。

（4）「助けてあげたくなる女の子」に魅せる力 → わたしはかわいくないしスペックも低いですが、どうしたら｢助けたい｣とおぢに思ってもらってお金を頂けるか、このマニュアルで身につけてもらいたい。

（5）相手をガチ恋にさせる力 → 自分の無害ガチ恋おぢをたくさん作りましょう。有害ガチ恋は｢俺と会って会って｣と自分勝手な要求ばかりしてきますが、無害ガチ恋をつくると「りりちゃんに嫌われたくないからこういう発言はやめとこ」と、良いおぢに育てられます。

＊＊＊

当人の「お金を稼ぐ動機」は、もちろん「ホストクラブ通いのため」で、それには毎月100万円は必要だが、夜の店などでの収入は13万8500円にしかならなかった、と。月収なのか週給なのかは不明だが、いずれにせよ、毎月100万円を超える「ホス狂い」の必要額にはまったく届かない。

ところが、試行錯誤を重ねた上で体得した「頂きマニュアル」を実践し始めてから、収入はウナギ登りになった。20歳（2018年） に月額150万円程度だった詐取額は、23歳（2022年）には月額1000万円を超えたという。

稼ぎはほぼすべてホストクラブに注ぎ込んだが、その甲斐あって担当ホストはナンバーワンの座を得ている。それと引き換えに、頂き開始5年目（2023年＝逮捕の年）には、過労のため、心の健康を損ねて「措置入院」まで経験したという。ちなみに「措置入院」とは、家族や本人の申し出ではなく、都道府県知事の権限による入院措置だ。

3桁の頂きがスムーズにできる

マニュアルはさらに踏み込んで、おぢ籠絡の具体的な手口に立ち入っている。ここからが凄い。おぢをマインドコントロールする巧妙な手口の開陳である。まずは「第2章 3種類いるおぢの見極め方」から引用する。

＊＊＊

おぢには3種類タイプがあります

テイカーおぢ（クソおぢ）：人に何も与えず、人から搾取することだけ考えている。即切ってください。｢死ね｣と送ってから。

マッチャーおぢ（中間）：よくいる中間のおぢ こちらが与えた分だけ与え返してくれる。逆に、与えてる分が少ないと見返りを求められる。50〜250万までなら頂きやすい

ギバーおぢ（良おぢ）：人に与えることを優先して考える。自分が与えてもらうことは基本考えてない。私の高額頂いてるおぢはみんなこれ。信頼関係構築コミットがしっかりできていたら3桁の頂きがスムーズにできる

この3種類のおぢを瞬時に見極めて沢山頂きができるようになりましょう。

＊＊＊

主たるターゲットである「ギバーおぢ」の特徴として、「独り身が多い」「全部自己責任の考え」「普通のサラリーマンが多い」「夢や希望がない」「お金の使い道がない」「寂しいと感じている」「ネット世界に興味無い」「モテたことがない」「熱中する趣味はない」「こちら目線でいつも考えてくれる」などが挙げられている。

「無害ガチ恋」関係を築くテクニック

つづいて「第4章 おぢの見つけ方」。「出会い系アプリ」と彼女が働く「店」、それぞれでのターゲットと対応法などが詳しく述べられる。たとえば「店」でのターゲットになるおぢとしては、「プレイが淡々としてる」「差し入れもってくる」「プレイより癒しを求めている」などの属性が挙げられている。マーケティング・リサーチはプロ級だ。

そして第5章「信頼関係構築コミット」では、頂き女子が“おぢ”との間に負担の少ない「無害ガチ恋」関係を築くテクニックが紹介されている。重要なのは、おぢに「この子は世界で一番特別」と感じさせ、生きる意味や存在価値を見出させること。そうすることで「この子のためなら何でもしたい」と思わせ、トラブルを避けながら支援を引き出せるという。

具体的には、日常的なLINEでの挨拶や、思い出作り、些細なプレゼントを通じて相手に特別感を与える行動が推奨される。たとえば「夢で会った」と報告したり、会うつもりがないのに「会いたいよ」を連投するといったように、心理操作を駆使する。さらに「疲れてない？なんでもするから」といった言葉で、実際には何の行動も起こさないままおぢの支援欲求を刺激する。

こうして信頼関係が構築された後は、本丸の「お金を頂く会話」へと進む。ここでも直接的に支援を求めるのではなく、「言いたくないけど……」といった演技や、返信の間を空けるなどの間接的アプローチをとる。目的はあくまで「助けて」とは言わず、おぢ自身が「何とかしてあげたい」と思うように仕向けること。女子側はお金の支援を引き出すまで一貫して“与えられる存在”を演じ続けるのだ。

徹底したアフターケアと頂く側の「覚悟」

彼女の行為は、「おぢとの揉め事」の大きな火種になるのがふつうだが、前述の通り、名古屋の女子大生が逮捕されるまで、りりちゃん自身が罪を問われることも訴えられることもなかった。それは、「おぢに対するアフターケアの成果」だったといえる。

つまり、りりちゃん流“頂き女子”の特徴は、金銭を受け取った後に「アフターケア」を徹底する点にあるのだ。多くの詐欺師が金を得たら姿を消すのに対し、りりちゃんはリスクを承知で関係を継続させ、「お金をもらった後こそ丁寧に接する」ことを重視する。おぢに「やっぱりお金目的か？」と思わせないことが肝心なのだという。

アフターケアの方法としては、「ありがとう」「あなたがいなかったら私は死んでた」など感謝と依存の言葉を重ね、関係を絶たず自然消滅を狙うのが基本だ。返事の頻度を徐々に減らしつつも、完全には切らない。

また、「メンヘラおぢ」への対応マニュアルも用意されており、感情的に怒るおぢには冷静に対応し、突き放すことが効果的とされる。脅迫的な言動にも過剰反応せず、「勝手にすれば」と突き放せば、やがて落ち着くという。

マニュアルの最後では、「頂く側の覚悟」が必要だと強調される。支援される金は、おぢの人生の重みが詰まった金であり、それを受け取る自分にも精神的負担と責任が伴う。りりちゃん自身もその重圧に苦しみ、薬に頼ることすらあったと明かしている。つまり、これは詐欺ではなく“覚悟と演技”の上に成り立つ継続的あるいは断続的な関係構築なのだ。

彼女は、おぢから金を得る際に「信頼関係の構築」を重視し、罪悪感を持たず「win-winの関係」を築いていると主張する。おぢの貯金は無意味で、自分こそ有意義に使えるという論理で自らの行為を肯定し、「おぢの最終的な意志でお金を貰っているのだ」として責任も感じていない。この一方的で身勝手な理屈は批判可能だが、同時に「高齢者より若者を優遇すべき」という現代的な空気とも親和的ではある。

＊＊＊

むろんこうした見方について、犯罪者に好意的すぎる、詐欺師を賛美することにつながるのではないか、と批判する向きもいることだろう。しかし篠原氏が試みているのは、あくまでも彼女のさまざまな「能力」の解析である。マーケティング力、コミュニケーション力、危機回避能力……その総合的な「魅力」は逮捕後も遺憾なく発揮されることとなる。もっとも、それゆえに新たな「揉め事」が起きるのだが、それについては第2回でご紹介しよう。

篠原 章（しのはらあきら）

批評家。1956年山梨県生まれ。経済学博士（成城大学）。大学教員を経て評論活動に入る。主なフィールドは音楽文化、沖縄、社会経済一般で、著書に『日本ロック雑誌クロニクル』、『沖縄の不都合な真実』（大久保潤との共著）、『外連の島・沖縄』などがある。

