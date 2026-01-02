¹ñ³Ø±¡Âç¡¦ÀÄÌÚÎÜ°ê¤¬£±¶èÆÈÁö¶è´Ö¿·µÏ¿¡ª£µ¶¯¤ÏÌÀ°Å¡¡ÀÄ³ØÂç¤¬£±£¶°Ì¤ÈÂç¤¤¯½ÐÃÙ¤ì¤ëÇÈÍð¡¡ÃæÂç£²°Ì¡¢¶ðÂç£µ°Ì¡¢ÁáÂç£·°Ì
¡¡¡ÖÈ¢º¬±ØÅÁ¡¦±ýÏ©¡×¡Ê£²Æü¡¢Âç¼êÄ®¡ÁÈ¢º¬Ä®°²¥Î¸ÐÃó¼Ö¾ì¡Ë
¡¡£±¶è¤Ï¹ñ³Ø±¡Âç¡¦ÀÄÌÚÎ°°ê¡Ê£´Ç¯¡Ë¤¬£±»þ´Ö£°Ê¬£²£¸ÉÃ¤Î¶è´Ö¿·µÏ¿¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢£±°Ì¤Ç£²¶è¤Ë¥¿¥¹¥¤òÅÏ¤·¤¿¡£µÈµïÂçÏÂ¡ÊÃæÂç¡Ë¤Î»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿½¾Íè¤ÎµÏ¿£±»þ´Ö£°Ê¬£´£°ÉÃ¤ò£±£²ÉÃ¹¹¿·¤·¤¿¡££µ¶¯¤ÏÌÀ°Å¤¬Ê¬¤«¤ì¡¢ÃæÂç¤Ï£²°Ì¡¢¶ðÂç¤Ï£±£¹ÉÃº¹¤Î£µ°Ì¡¢ÁáÂç¤Ï£²£¹ÉÃº¹¤Î£·°Ì¡¢ÀÄ³ØÂç¤¬£±Ê¬£±£¹ÉÃº¹¤Î£±£¶°Ì¤ÈÂç¤¤¯½ÐÃÙ¤ì¤ëÇÈÍð¤ÎÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡£±¶è¤«¤éÇÈÍð¤ÎÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÅöÆüÊÑ¹¹¤ÇÅêÆþ¤µ¤ì¤¿ÃæÂç¤ÎÆ£ÅÄÂçÃÒ¡Ê£³Ç¯¡Ë¤¬ÀèÆ¬¤Ç°ú¤ÃÄ¥¤ë·Á¤Ç¥Ï¥¤¥Ú¡¼¥¹¤ò¹ï¤ß¡¢ÃæÂç¡¢ÀÄ³ØÂç¡¢Åìµþ¹ñºÝÂç¡¢ÆüÂÎÂç¡¢ÂçÅìÂç¡¢Åì³¤Âç¡¢ÄëµþÂç¤Î£·¿Í¤¬Âè£±½¸ÃÄ¤ÇÈ´¤±¤À¤·¡¢£µ¥¥íÄÌ²á¤Ï£±£´Ê¬£´ÉÃ¤ò¹ï¤ó¤À¡£
¡¡£Ö¸õÊä¡¢¡È£µ¶¯¡É¤Î°ì³Ñ¤Ëµó¤²¤é¤ì¤ë¹ñ³Ø±¡Âç¤ÎÀÄÌÚ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤é¸åÊý¤Ë°ÌÃÖ¤Å¤±¤¿¤¬¡¢Âè£²½¸ÃÄ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢£·¥¥í¤ÇÂè£±½¸ÃÄ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¡£
¡¡½ÐÆþ¤ê¤Î·ã¤·¤¤Å¸³«¤ËÎ©Âç¤¬£·¥¥í²á¤®¤«¤éÂç¤¤¯ÃÙ¤ì»Ï¤á¤ë¤È¡¢ÄëµþÂç¤âÀèÆ¬½¸ÃÄ¤«¤éÃ¦Íî¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤ÏÀÄÌÚ¤¬ÀèÆ¬½¸ÃÄ¤ò¤±¤ó°ú¤·¡¢º£¸å¤Ï¹ñ³Ø±¡Âç¡¢¶ðÂç¡¢ÆüÂÎÂç¡¢ÅìÍÎÂç¡¢´ØÅì³ØÀ¸Ï¢¹ç¡¢Ãæ±û³Ø±¡Âç¤¬ÀèÆ¬½¸ÃÄ¤Ë¡£ÁáÂç¡¢ÀÄ³ØÂç¤¬ÃÙ¤ì¤¿¤¬¡¢ÁáÂç¤Ï¿©¤é¤¤¤Ä¤¡¢ÀÄ³ØÂç¤ÏÂè£²½¸ÃÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡£±£³¥¥í²á¤®¤ËÅìÍÎÂç¤Î¾¾°æ³¤ÅÍ¡Ê£²Ç¯¡Ë¤¬È´¤±¤À¤·¤¿¤¬¡¢£±£¶¥¥í²á¤®¤Ë¹ñ³Ø±¡Âç¤ÎÀÄÌÚ¤¬ºÆ¤ÓÁ°¤Ø¡£´ØÅì³ØÀ¸Ï¢¹ç¡¢Ãæ±û³Ø±¡Âç¡¢ÃæÂç¡¢ÅìÍÎÂç¤¬¿©¤é¤¤ÉÕ¤¤¤¿¤¬¡¢ÀÄÌÚ¤¬ÆÍ¤Êü¤·¤Æ¡¢ºÇ¸å¤ÏÆÈÁö¤·¤¿¡£