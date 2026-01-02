菊地亜美、目標とする人を実名告白 さらに正月特番で「勝つ！」と大胆宣言へ
タレントの菊地亜美が、きょう2日放送の読売テレビ・日本テレビ系特番『上沼×サンドの最幸運グランプリ2026』（後4：05〜6：00）にゲスト出演する。
【場面カット多数】菊地亜美、アイドルの後輩・FRUITS ZIPPER月足天音と共演
上沼恵美子とサンドウィッチマンがMCを務める同番組は、“3人の最強占い師”が「干支」「星座」「生まれた日」から「出会い運」「健康運」「金運」を占い、ジャンルごとにランキング形式で紹介。最終的に2026年最高の幸運、すなわち“最幸運”の持ち主を発表する視聴者参加型の「新春ガチ占いバラエティ」。
今をときめく売れっ子芸能人にも運勢は容赦なく、一同はランキングの結果に一喜一憂。また占い師たちのアドバイスをきっかけに、プライベートのエピソードや赤裸々な告白も続出する。
おとめ座の菊地には「口から出まかせが幸運をもたらす」というアドバイスがおくられる。夢も口に出せば現実になるということで、上沼に目標とする人を聞かれた菊地は「ミキティ」と藤本美貴の名前を即答。さらに「ミキティに勝つ！」と大胆宣言する。
■菊地亜美 コメント
年始だからいつもより占いを信じちゃいます。ドキドキしながら盛り上がりました。本当にこれはすぐ実践できるなというアドバイスが多かったので、テレビの前で見ている人も盛り上がれると思います。あと私は番組後半の天音ちゃんが大丈夫かなって心配になりました（笑）。上沼さんとサンドさん3人の掛け合いは、一緒に出演しているのにまるでテレビを見ているかのようでめっちゃ楽しかったです。
MC
上沼恵美子
サンドウィッチマン（伊達みきお・富澤たけし）
ゲスト
坂上忍
近藤春菜（ハリセンボン）
菊地亜美
松井ケムリ（令和ロマン）
月足天音（FRUITS ZIPPER）
佐野晶哉（Aぇ! group）
占い師
木下レオン、イヴルルド遙華、シウマ
