さらば床冷え。THE NORTH FACEのヌプシソックスは足先までポカポカ
体温が逃げないような感覚。
暖房をつけていても、なぜか足先だけ冷え込むこの季節。デスクワークをしていると特に冷えがつらいんですよね。
この冷えをどうにかするべく、温かくて締めつけ感がないルームソックスを探したら、THE NORTH FACE（ザ・ノース・フェイス）の「ヌプシ ブーティ ソックス（ユニセックス）」にたどり着きました。
ボリューム感のある厚手のルームソックス
ヌプシ ブーティ ソックスは2サイズある中、足のサイズ24.0cmのわたしはミックスグレー×ミックスチャコール・MMのSをチョイスしました。
実際に履いてみると、足を通した瞬間からふわっと気持ちいい。
肌側はボアフリース／外側はニットのような厚手の素材で、モコモコした肌触り。一般的なルームソックスは、いずれか1種類の素材でできたものが多いけれど、こちらは裏表に異素材が組み合わされています。
はじめは分厚くてちょっと驚くのですが、履いてみると納得。空気をよく含んで体温が逃げにくいから、冷え込みやすい足先までポカポカに過ごせるのです。
スリッパいらずで過ごせるようになった
これまでは、あまりにも冷えてルームソックスの上にモコモコのスリッパを履いていたわたし…。でもヌプシ ブーティ ソックスに替えてからは、これ1つで本当に温かい。靴下だけで家の中を歩いていても、底冷え感が伝わってきません。
そして、滑り止めもついているからスリッパいらずで過ごせます。「フローリングでの歩きやすさを考慮」したと謳うこの滑り止めは、グリップ力抜群。家の中を滑らずに歩くことができます。
そのまま靴を履くのは無理だった
ただし、この靴下のままスニーカーは履けませんでした。これだけモコモコですからね。
それでも、家の中で過ごすには保温性が高くて快適。足先まで温かいとよりリラックスできるし安心感も違います。日中ずっと履いていると冷えがやわらぐし、後はお風呂上がりの湯冷め対策にも活躍してくれるこの「ヌプシ ブーティ ソックス」。
アウトドアブランドだからこその「銀イオンによる抗菌防臭効果を発揮する加工」も施されているし、長く快適に使えること間違いなしです。