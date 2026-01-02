Photo: mio

体温が逃げないような感覚。

暖房をつけていても、なぜか足先だけ冷え込むこの季節。デスクワークをしていると特に冷えがつらいんですよね。

この冷えをどうにかするべく、温かくて締めつけ感がないルームソックスを探したら、THE NORTH FACE（ザ・ノース・フェイス）の「ヌプシ ブーティ ソックス（ユニセックス）」にたどり着きました。

ボリューム感のある厚手のルームソックス

Photo: mio S（23-25cm）、M（25-27cm）の2サイズ展開

ヌプシ ブーティ ソックスは2サイズある中、足のサイズ24.0cmのわたしはミックスグレー×ミックスチャコール・MMのSをチョイスしました。

Photo: mio

実際に履いてみると、足を通した瞬間からふわっと気持ちいい。

肌側はボアフリース／外側はニットのような厚手の素材で、モコモコした肌触り。一般的なルームソックスは、いずれか1種類の素材でできたものが多いけれど、こちらは裏表に異素材が組み合わされています。

Photo: mio

はじめは分厚くてちょっと驚くのですが、履いてみると納得。空気をよく含んで体温が逃げにくいから、冷え込みやすい足先までポカポカに過ごせるのです。

スリッパいらずで過ごせるようになった

Photo: mio

これまでは、あまりにも冷えてルームソックスの上にモコモコのスリッパを履いていたわたし…。でもヌプシ ブーティ ソックスに替えてからは、これ1つで本当に温かい。靴下だけで家の中を歩いていても、底冷え感が伝わってきません。

Photo: mio

そして、滑り止めもついているからスリッパいらずで過ごせます。「フローリングでの歩きやすさを考慮」したと謳うこの滑り止めは、グリップ力抜群。家の中を滑らずに歩くことができます。

そのまま靴を履くのは無理だった

Photo: mio

ただし、この靴下のままスニーカーは履けませんでした。これだけモコモコですからね。

それでも、家の中で過ごすには保温性が高くて快適。足先まで温かいとよりリラックスできるし安心感も違います。日中ずっと履いていると冷えがやわらぐし、後はお風呂上がりの湯冷め対策にも活躍してくれるこの「ヌプシ ブーティ ソックス」。

アウトドアブランドだからこその「銀イオンによる抗菌防臭効果を発揮する加工」も施されているし、長く快適に使えること間違いなしです。