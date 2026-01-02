サム・アルトマンも重視する「一日を動かす最初のスイッチ」――やる気がなくても動ける人は、朝いちばんに何をしているのか
ChatGPTを開発したアメリカの起業家サム・アルトマンも、斬新なアイデアより、資金よりも大切にしている「モメンタム＝勢い」とは? この記事では、弱気でも、体力がなくても、やる気がなくても「すぐやる人」になる方法を徹底解説した『クヨクヨしない すぐやる人になる 「心の勢い」の作り方』(川野泰周 恩田勲 著/東洋経済新報社)から一部を抜粋して紹介します。
今回のテーマは『朝起きたら激しめに腕をふってみる』
○朝起きたら激しめに腕をふってみる
アメリカのビジネスエリートは起床してすぐ懸垂をするそうです。そうして一汗かき、シャワーを浴びてから出勤する。これなら、モメンタムが高い状態で一日をスタートできます。
二日酔いがしんどい、5分でも長く眠りたいなど事情は人それぞれかと思いますが、朝の運動はモメンタムを高めるのに効果的です。睡眠中は副交感神経に傾いていた自律神経のバランスが、交感神経に切り替わり、心身が活性化します。
普段｢動けない｣ことで悩んでいる人が、朝のトレーニングを続けるなんて現実的ではない。そう思われるかもしれません。しかし朝は本来、大量のドーパミンが分泌される時間帯。朝というだけで、実は集中力が向上しています。そのドーパミンを、仕事や運動に｢転用｣しないのは実にもったいない話。出勤前に勉強したり、仕事をしたりといった｢朝活｣に励むのも、理に適っています。モメンタムという観点からいえば、起床して数時間は｢ゴールデンタイム｣なのです。
軽い運動でも効果はあります。禅の修行では汗だくになって走りますが、一般の人がきついことをする必要はありません。散歩程度の運動で十分です。例えば、テンポ100〜120ぐらいの音楽を聴きながら歩いてみる。腕のふりと歩幅はいつもより大きく。オフィス内ではエレベーターを使わず、階段は一段とばしでのぼる。
外に出るのが難しければ、部屋の中で大きく腕をふるだけでも構いません。
これだけで、朝から気分が高揚してきます。
○『クヨクヨしない すぐやる人になる 「心の勢い」の作り方』(川野泰周 恩田勲 著/東洋経済新報社)
「とにかく１分だけやろう」「作業をできるだけ小さく分けてやる」「ご褒美を用意する」先延ばしを克服するコツは、たくさん知っているけど、そのコツさえ実行するのを先延ばしにしてしまう。そんな人は、まず本書にある、「マインドフルネス」と「モメンタム」のワークを実践してみてください。簡単にできて、ユニークなものを厳選しました。好きな時に、楽しみながら、やってみる。そうするうちに、いつの間にか、あなたの心に「勢い」が出てきて、面白いように、行動し続けられる人になるのです。
