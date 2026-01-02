サム・アルトマンも重視する「一日を動かす最初のスイッチ」――やる気がなくても動ける人は、朝いちばんに何をしているのか

サム・アルトマンも重視する「一日を動かす最初のスイッチ」――やる気がなくても動ける人は、朝いちばんに何をしているのか