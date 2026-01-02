こりゃ眼福ーーーーッッ！！【ガチャ】日々の癒しにしたい可愛さ♡「新作キャラマスコット」

【ガチャ】で人気の高い「めじるしシリーズ」は、シリコンタイプのリング付きマスコットで、傘の持ち手やペンに付ければ可愛い目印になってくれます。そんなめじるしシリーズの新作に、見るたびに癒されそうな可愛い「新作キャラマスコット」が登場。そこで今回は、日々の癒しにぴったりなキャラマスコットを紹介します。

冬らしさを感じるコスチュームがキュート！

「“ディズニーキャラクター” めじるしアクセサリー WINTER」は、ミッキーやプーさん、ベイマックスなどの人気ディズニーキャラクターが冬らしいコスチュームに身を包んだ新作マスコット。ミッキーは首元にマフラーを巻き、少し顔をうずめた姿が可愛いポイントです。マスコットをよく見ると、ミッキーのズボンや靴はクリアカラーになっていますよ。

ニャンちゅうの可愛さが詰まっためじるしリング

11月24日に新登場した「ニャンちゅう めじるしガチャマスコット」は、さまざまなコスチュームを着たニャンちゅうが楽しめる、可愛いめじるしリング。ラインナップは全6種類で、ニャンちゅうがコックさんやカウボーイに変身しています。@gnm.aoさんがゲットしたのは、おなじみのピースサインをしたニャンちゅうと幼稚園の服を着たニャンちゅうの2つです。大きな口で笑うニャンちゅうらしい表情も可愛くてクセになります。

1個で付けても重ねて付けても可愛い「新作キャラマスコット」は、どれも見ているだけで心が癒されるようなデザインです。【ガチャ】コーナーで見かけた人は、ぜひチャレンジしてみてくださいね。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@gnm.ao様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる