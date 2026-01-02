『豊臣兄弟！』秀長が長生きしていれば歴史が変わった…秀吉の天下統一をサポートした“名宰相”の弟
2026年度の大河ドラマ『豊臣兄弟！』は、豊臣秀長が主人公。俳優の仲野太賀が豊臣秀長を、池松壮亮が兄の豊臣秀吉を演じる。
ほかにも織田信長役を小栗旬が、徳川家康役を松下洸平が演じるなど豪華キャストではやくも話題を呼んでいる。
秀吉の天下統一を支えた人物でありながら、今まであまりスポットライトの当たってこなかった秀長とはどんな人物なのか？
歴史学者・河合敦編著の『1週間でわかる戦国時代』（扶桑社刊）より、秀長と秀吉の関係性や、豊臣一族について解説した箇所を抜粋して紹介する。
◆優れた宰相だった秀長と、豊臣一族
2026年度の大河ドラマ『豊臣兄弟！』は、豊臣秀長が主人公。
貧しい農家に生まれた秀長が、織田信長に仕えた兄の秀吉に誘われて武士となり、重臣に栄達していく兄を支え、信長の死後は太平の世をつくるため、兄弟力を合わせて突っ走るサクセス・ストーリーを描くそうだ。
◆弟・秀長を愛していた秀吉
ただ、残念ながら秀長の人柄がわかる一次史料（当時の手紙や日記、公文書）はほとんど残っておらず、兄に対する思いや目指した夢もよくわからないのだ。
さらに、秀吉が秀長について詳しく語った記録もない。けれど、黒田官兵衛に対し「あなたを弟の小一郎（秀長）のように思っている」と記しており、弟を愛していたのは間違いないだろう。
秀吉が天下統一する過程で、秀長が果たした役割は極めて大きい。
秀吉が信長の重臣として中国平定を任されたころから兄を助け但馬国の平定に貢献しているし、山崎の戦いで明智光秀を倒したあとは、兄の居城・姫路城を委ねられ中国の毛利氏との外交を担った。
四国平定では総大将として長宗我部元親を下し、大和・紀伊・和泉・伊賀など百万石近い所領を与えられ、大和郡山に壮麗な城を築き、一時は秀吉の跡継ぎと目されるほどだった。
外交でも活躍し、大坂城や聚楽第に地方の大名が来るたび、接待するのは秀長の役目だった。九州平定では、千利休とともに大友氏や島津氏との交渉をおこない、合戦でも中心的な役割を果たした。
残念ながら病のために天正十九年（1591）に死去するが、秀長が長生きしていれば豊臣政権は長く続いたかもしれない。そう思わせるくらい、調整力を持つバランスのとれた宰相であった。
◆庶民階層から頭角を現す
豊臣秀吉は、尾張国中村に弥右衞門と仲（のちの大政所）の子として生まれたというが、いずれも後世の記録であり、諸説あって確かなことはわかっていない。
ただ、比較的史料価値の高い『川角太閤記』には、秀吉が小田原北条氏を滅ぼし鎌倉の鶴岡八幡宮を訪れたさい、安置されている源頼朝座像に向かって「私もあなたも天下をとった。だから友達ですね。けれどあなたは、清和源氏の嫡流、天下をとって当然の家柄です。それに比べてこの私は、氏も系図もない草刈り童から身を起こしたのです」。
そう自慢したと書かれている。となると、秀吉の出身は士分ではなく、農民や足軽など庶民階層だったと思われる。
実父の弥右衞門は、秀吉が幼いころに戦争の傷がもとで亡くなってしまい、母の仲は竹阿弥という人物と再婚したとされる。そんな秀吉には、姉弟妹がいた。
姉は一般的に「智、とも」と呼ばれているが、その名は当時の史料では確認できない。秀吉より三歳年上だといわれるが、弥助（のちの三好吉房）と結婚して秀次、秀勝、秀保の三人の男児をもうけた。
◆秀吉の活躍に翻弄された親族の人生
長男の秀次は、秀吉の跡継ぎとして関白となった。秀勝は浅井三姉妹の江（のちの将軍秀忠の正室）と結婚して女児をもうけ、秀保は豊臣秀長の娘と結婚して婿養子となった。
ほかにも織田信長役を小栗旬が、徳川家康役を松下洸平が演じるなど豪華キャストではやくも話題を呼んでいる。
秀吉の天下統一を支えた人物でありながら、今まであまりスポットライトの当たってこなかった秀長とはどんな人物なのか？
歴史学者・河合敦編著の『1週間でわかる戦国時代』（扶桑社刊）より、秀長と秀吉の関係性や、豊臣一族について解説した箇所を抜粋して紹介する。
2026年度の大河ドラマ『豊臣兄弟！』は、豊臣秀長が主人公。
貧しい農家に生まれた秀長が、織田信長に仕えた兄の秀吉に誘われて武士となり、重臣に栄達していく兄を支え、信長の死後は太平の世をつくるため、兄弟力を合わせて突っ走るサクセス・ストーリーを描くそうだ。
◆弟・秀長を愛していた秀吉
ただ、残念ながら秀長の人柄がわかる一次史料（当時の手紙や日記、公文書）はほとんど残っておらず、兄に対する思いや目指した夢もよくわからないのだ。
さらに、秀吉が秀長について詳しく語った記録もない。けれど、黒田官兵衛に対し「あなたを弟の小一郎（秀長）のように思っている」と記しており、弟を愛していたのは間違いないだろう。
秀吉が天下統一する過程で、秀長が果たした役割は極めて大きい。
秀吉が信長の重臣として中国平定を任されたころから兄を助け但馬国の平定に貢献しているし、山崎の戦いで明智光秀を倒したあとは、兄の居城・姫路城を委ねられ中国の毛利氏との外交を担った。
四国平定では総大将として長宗我部元親を下し、大和・紀伊・和泉・伊賀など百万石近い所領を与えられ、大和郡山に壮麗な城を築き、一時は秀吉の跡継ぎと目されるほどだった。
外交でも活躍し、大坂城や聚楽第に地方の大名が来るたび、接待するのは秀長の役目だった。九州平定では、千利休とともに大友氏や島津氏との交渉をおこない、合戦でも中心的な役割を果たした。
残念ながら病のために天正十九年（1591）に死去するが、秀長が長生きしていれば豊臣政権は長く続いたかもしれない。そう思わせるくらい、調整力を持つバランスのとれた宰相であった。
◆庶民階層から頭角を現す
豊臣秀吉は、尾張国中村に弥右衞門と仲（のちの大政所）の子として生まれたというが、いずれも後世の記録であり、諸説あって確かなことはわかっていない。
ただ、比較的史料価値の高い『川角太閤記』には、秀吉が小田原北条氏を滅ぼし鎌倉の鶴岡八幡宮を訪れたさい、安置されている源頼朝座像に向かって「私もあなたも天下をとった。だから友達ですね。けれどあなたは、清和源氏の嫡流、天下をとって当然の家柄です。それに比べてこの私は、氏も系図もない草刈り童から身を起こしたのです」。
そう自慢したと書かれている。となると、秀吉の出身は士分ではなく、農民や足軽など庶民階層だったと思われる。
実父の弥右衞門は、秀吉が幼いころに戦争の傷がもとで亡くなってしまい、母の仲は竹阿弥という人物と再婚したとされる。そんな秀吉には、姉弟妹がいた。
姉は一般的に「智、とも」と呼ばれているが、その名は当時の史料では確認できない。秀吉より三歳年上だといわれるが、弥助（のちの三好吉房）と結婚して秀次、秀勝、秀保の三人の男児をもうけた。
◆秀吉の活躍に翻弄された親族の人生
長男の秀次は、秀吉の跡継ぎとして関白となった。秀勝は浅井三姉妹の江（のちの将軍秀忠の正室）と結婚して女児をもうけ、秀保は豊臣秀長の娘と結婚して婿養子となった。