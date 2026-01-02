里田まい＆田中将大夫妻、のろけ連発→明石家さんま驚き なれそめ告白へ
田中将大と里田まいがきょう2日、カンテレ・フジテレビ系全国ネット『さんまのまんま 42年目もあの頃のまんまSP』（後3：40〜6：25）に出演する。夫婦でテレビ共演するのは初めて。
【番組カット】夫・田中将大にデレデレ！着物姿の里田まい
登場するやいなや、田中へのかいがいしい尽くしぶりを見せる里田に、MCの明石家さんまが「ほんまにマー君のこと愛してるよなあ」と言うと、里田は「はい」と笑顔で即答。「一度もそんなに愛してもらったことない」とさんまがうらやましがる。
さらに、昨年、日米通算200勝を達成するなど、田中の活躍ぶりをさんまが褒めちぎると、里田は思わず「かっこいいなあ」と言い、さんまはノックアウト。これには田中も「何を言うてるの」と照れてしまう。2人の仲むつまじい様子に、さんまが「何をしたらそうなれるの？」と不思議がると、里田は田中の人となりや家庭での様子を語る。
北海道出身の里田にとって田中はもともと「北の大地で甲子園の旗を持って帰ってきてくれたスター」だったとのこと。その後どのようにして連絡先を交換し付き合うことになるのか、2人の初々しい出会いの思い出を明かす。
このほかにも、爆笑問題、又吉直樹(ピース)、ムロツヨシ、木南晴夏、ちゃんみな、今田耕司もゲストとして出演する。
