グレイヘアが汚く見える原因とは？自分で白髪染めする48歳、ツヤ髪の秘密
骨格補正メイク専門家の池田 曜央子（いけだ・ようこ）です。元設計士の私が考案した顔の比率を補正する『骨格補正メイク』を、センス不要で理論的なメイク法として書籍などで発信しています。
一般の方向けにメイクや第一印象の講座を行っていると、アラフォーくらいから“白髪”を気にする方が増えていきます。
「もう染めるのも面倒だし、少しずつグレイヘアへ移行しようかな」「グレイヘアっておしゃれだし、草笛光子さんや近藤サトさんも素敵だよね」という声がある一方で、「白髪だと疲れて見える」「一気に老けた気がする」「周りの目が気になる」と、心が揺れる人も多いはず。
今回は「そういう理由なら染めたほうがいいんじゃない？」とアドバイスした生徒さんの事例をお届けします。
◆美しいグレイヘアにはかなり手間がかかる
メイクレッスンにいらした60代の生徒Kさん。第一印象は、「バランスが整っていて美人なのに、なんかモッタイナイ」というものでした。
その理由の一つが、パサパサで伸びっぱなしのグレイヘア。グレイヘアを否定するつもりはないのですが、その理由を聞いてみると、「もうおばあさんだし、どうせ誰も私のことなんて見てないから…」。つまり、「諦め」由来のグレイヘアだったのです。
実はグレイヘアを美しく維持するには、かなりの手間がかかります。黄ばみを抑えるシャンプーや艶を出すヘアオイル、こまめなカットも必須です。
つまり美しいグレイヘアとは「丁寧にケアされた髪」ということ。何もしないグレイヘアは、「自然」ではなく「放置」に見えてしまうこともあるのです。
◆肌が弱い人の選択肢「ヘナ」で染めてみた
また「諦め」以外にも、Kさんは年々肌が弱くなってきたそうで、ヘアカラーはかぶれる、とのこと。そこでご紹介したのが、同じくデリケート肌の私が使っているヘナでした。
ヘナとは、インドなどに自生するミソハギ科の植物。その葉を乾燥して粉末にして、お湯に溶いて髪に塗るのです。
ヘナ単体では鮮やかなオレンジに発色するので、ヘナの後にインディゴで色を調整することをおすすめしました。
すると、ヘナ1回でKさんはツヤ感のある黒髪に変身。美肌がより際立ちます。
ヘナ染めは自分でもできますが、慣れていなくて不安な人は、最初は専門サロンへ行くのがいいかもしれません（3時間くらいと、かなりの長時間滞在にはなりますが……）。
わたくし池田もヘナでセルフ染めをしています。使っているのは、「マハラニヘナ」（100gパック 石臼付き 税込2,180円)というブランド。化学配合物が入ってない天然の植物性ですが、すべての人がアレルギー反応が出ないとは限らないので、腕などでパッチテストをお忘れなく。
◆ヘナのデメリットとは？
今回ご紹介したヘナは、デリケート肌でも比較的アレルギーの出にくい白髪染めですが、やはりデメリットもあります。
●デメリット1：面倒くさい
一番はこれです。お湯と混ぜて、放置して、塗って、放置して…。そのように100%天然のヘナで染める場合には2~3時間はかかります。
●デメリット2：流行りのニュアンスカラーにはできない
ミルクティーブラウンやアッシュ系など、トレンドのおしゃれなニュアンスカラーには出来ません。ヘナ（オレンジ）＋インディゴ（濃紺）の組み合わせでできるのは、ブラウン→ブラックという色変のみ。ちなみに白髪しか染まらないので、全体をブラウンにしたいなどにも対応できません。
●デメリット3：素手で塗ると爪や指が染まる
植物性なので、なんとなく優しい染まり方だと思いきや、その染色力は想像以上。素手で触ると爪も指も染まります。また、気づかないうちに床や壁に飛び散っている場合も、すぐに拭き取らないと取れません。
