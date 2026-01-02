成宮寛貴、12年ぶり舞台復帰のワケ「人生を変えてくれた」恩師との再会。東出昌大との“意外な約束”も
ドラマ『ヤンキー君とメガネちゃん』や『相棒』シリーズなどで人気を博した成宮寛貴さん（43歳）。2025年3月配信のドラマ『死ぬほど愛して』で主演を務め、俳優活動を再開しました。
2026年の年明けからは、世界的に知られる三島由紀夫の戯曲を宮本亞門さんが演出する『サド侯爵夫人』で、12年ぶりに舞台に出演。主演を務めます。この機会に現在の思いを成宮さんに伺いました。
◆めぐりあわせで主演での舞台再開も、主演にはこだわっていない
――12年ぶりの舞台出演を決めるまでに、怖さはありませんでしたか？
成宮寛貴さん（以下、成宮）：怖いとかドキドキするとか、それも役者の魅力のひとつなのかなと。自分が今いる場所からさらに高みを目指さないと到達できない場所に立ち向かうことも、役者として大切なことだなと。まさにそのタイミングだと感じていて、新しい自分の章を迎える今、絶対に舞台にも挑戦したいと思っていました。
――ドラマ、舞台と主演作品が続いていますが、主演へのこだわりはありますか？
成宮：43歳の年齢の俳優を主役にした作品自体が、そもそも少ないと思います。「主役じゃないと」と考える世代でもないですし、理由もないです。今回はめぐりあわせで主演をやらせていただくことになりましたが、たとえ主要な役じゃなくても、その役でしか見せられないものがきっとあると思いますし、それを演じるだけで十分楽しめると思っています。
◆偶然、吉田鋼太郎と再会。「今度、舞台やるよ」と
――年齢の話が出ましたが、ドラマ『死ぬほど愛して』での復帰の際に、同じ歳の小栗旬さんに連絡したという記事を拝見しました。今回の舞台がニュースで発表された後、俳優仲間と何か連絡を取り合ったりしましたか？
成宮：蜷川幸雄さんの舞台によく出演されていた横田栄司さんと、僕は『ハムレット』（2001）でご一緒したことがあるのですが。
――映像作品でも、大河ドラマ『鎌倉殿の13人』などで活躍されていますね。
成宮：シアターコクーンの稽古場の近くにあるお店に行こうと思って歩いていたときに、偶然、横田さんと久しぶりにお会いしました。「実は僕、今度舞台に出演するんです」とお話しました。あと吉田鋼太郎さんともお店で偶然隣の席になって。
――偶然が横田さんだったり吉田さんだったり、すごいですね。
成宮：その際、鋼太郎さんにも伝えました。横田さんも吉田さんも、ほかの舞台人の方たちもみなさん「とても難解で、すごい作品をやるね」と驚いていました。
◆東出昌大との“意外な約束”
――またそうした俳優仲間の皆さんとお食事に行ったりして、お話しするのも楽しそうですね。
成宮：本当に大変な舞台なので、無事に終えてからですね。それから、今回共演する東出（昌大）くんとお話させていただいた際に、東出くんの家に遊びに行かせてもらう約束をしました。日々トレーニングをしていることもあり、僕はジビエ肉が好きです。低カロリー、高たんぱくで脂質が少ない鹿肉とかを好んで食べているので、猟の免許を持っている東出くんの家にお邪魔できたら。公演が終わる頃にはもっと仲良くなっているでしょうし、この約束を実現できたらと楽しみにしています。
――『サド侯爵夫人』は、成宮さんのデビュー作『滅びかけた人類、その愛の本質とは…』（2000）の演出家、宮本亞門さんとの再タッグですね。
成宮：亞門さんは僕の人生を変えてくださった方。亞門さんと出会って本当に変わりました。人生は何かを乗り越えなくてはいけない時が誰しもありますよね。そのタイミングで必ずキーパーソンがいて、しっかり手を結ぶと、次にいけるということがこれまでの人生にたくさんありました。そして今回、宮本さんが「また手を取って一緒にやりましょう」と言ってくださり、この『サド侯爵夫人』は絶対に挑戦すべきだと感じました。
いま、すごく幸せな日々を過ごしながら、楽しく活動させていただいています。演じ始めると徐々に欲も広がって、こんな作品に挑戦してみたいな、この役を演じたから、次はこういう役にも挑みたい、といった前向きな気持ちが出てきます。多くの方々から注目していただけるように、絶対にこの舞台を乗り越えようと思っています。
＜取材・文・撮影／望月ふみ ヘアメイク／INOMATA（＆’s management） スタイリスト／杉長知美＞
【望月ふみ】
70年代生まれのライター。ケーブルテレビガイド誌の編集を経てフリーランスに。映画系を軸にエンタメネタを執筆。現在はインタビューを中心に活動中。@mochi_fumi
