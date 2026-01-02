年末年始に彼氏の実家へ！ 好かれようと努力したら…「どんな親に育てられたの？」と言われたワケ
突然彼氏の実家に訪問することになってしまったら、とても緊張してしまいますよね。それが大晦日だったらなおのことです。
今回は、そんな経験をした女性のエピソードをご紹介しましょう。
◆仕事関係から始まった恋
木下明日香さん（仮名・27歳）は、陽太さん（仮名・26歳）とお付き合いを始めて2ヶ月になります。
「きっかけは、仕事の取引先だった陽太からアプローチを受けたことでした。最初私は周りの人や上司にバレたり、もし付き合ったとしても別れた後に気まずくなると仕事に支障をきたすのが嫌で、デートをするのを渋っていました。でも、『僕は真剣だし先のことも今からちゃんと考えているから安心して』と陽太が言ってくれたので、そこから少しずつ距離を縮めてお付き合いをするようになったんですよ」
そんな恋愛のいちばん楽しい時期の真っ只中だった明日香さんは、初めて陽太さんと過ごす年末年始を楽しみにしていました。
「お互いの部屋を行き来してイチャイチャしまくるぞ！ と意気込んでいたら、なんと陽太に『よかったらうちの福岡の実家に一緒に帰らない？ そんな堅苦しいことじゃなくて、ただ明日香を両親に紹介したいんだ。それに事前に何度か会ってコミュニケーション取っておいた方が、いざ結婚ってなったときもスムーズでしょ？』と言われてびっくりしてしまって」
◆年末年始を彼の実家で過ごすことに
ふたりきりで年末年始を過ごしたい気持ちもありましたが、陽太さんが真剣に将来のことを考えてくれていることが嬉しかった明日香さんはその提案を受け入れたそう。
「ですがいきなり実家に泊まるのは緊張するし、やはり少しはふたりきりになりたいので『ご実家に数時間挨拶をしに行って、夜はホテルに泊まらない？』と相談してみたのですが、陽太に『2月は明日香の誕生日でしょ？ だから、実はここで宿泊費を浮かせて誕プレをグレードアップしようと思っていたんだけど……』と告白されて、じゃあそれならと実家に泊まることを了承してしまいました。私って現金ですよね（笑）」
そしてワクワクと緊張の中、大晦日に明日香さんは陽太さんの実家に足を踏み入れました。
「私が九州に来たのが初めてだと言うと『遠路はるばる来てもらってありがとうね。ゆっくりしていってね』とご両親ともに笑顔で迎え入れてくれてホッとしました。とにかく気に入られるように振る舞って、結婚への足場固めをせねばと心の中で肩をぶん回しているような状態だったんですよ」
◆ご両親に気に入られよう作戦
テーブルにはお義母さん手作りのご馳走が並び、手厚くもてなしてくれたそう。
「実は私には用意していた作戦があったんです。昨年結婚した女友達から、『彼の実家に行った時は、お義母さんの手料理を美味しい！ と褒めちぎりながらとにかくいっぱい食べること。そしたら絶対好感度が上がって可愛がってもらえるから』とアドバイスをもらっていて。ちゃんと事前にお腹周りがダボッとしたワンピースを購入して、いっぱい食べられるように準備してきたんですよ」
そしてその作戦を実行した明日香さんに、陽太さんは驚いたようで「ちょっとどうしたの？ いつもと様子が違うよ？」と慌てていましたが……。
「でもお義母さんが『お口に合ったみたいで嬉しいわ。いっぱい食べてね』と笑ってくれたし、お義父さんは何度も『イケる口だね』とビールをお酌してくれたので『やった！ これでご両親の懐に入れたぞ』と手ごたえを感じていました」
◆食後に聞こえたショックな一言
そして食事を終えて、お風呂をいただいた明日香さんが陽太さんの部屋に戻ろうとリビングの前を通りかかると、ご両親の声が聞こえてきたので、つい耳を澄ませたそう。
