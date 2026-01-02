40歳・元TBSアナが北海道の小さな書店からのメールに感動したワケ「添付ファイルを開いてみると…」
2010年にTBSに入社し、『朝ズバッ！』『報道特集』などを担当したのち、2016年に退社したアンヌ遙香さん（40歳・以前は小林悠として活動）。
TBS退社から8年経った今年、紆余曲折を経て20年生活した東京を後にして活動拠点を故郷北海道に戻したアンヌさん。アラフォーにして再スタートを切った「出戻り先」でのシングルライフの様子や心境をつづる連載です。
第65回となる今回は、2025年末、アンヌさんの元に届いた「嬉しい報せ」についてつづります（以下、アンヌさんの寄稿です）。
◆北海道のある本屋さんの取り組み「一万円選書」
あけましておめでとうございます。
今年はどんな年になるでしょうね、まだまだお正月休みモードですが、今年こそは特別な年にしたい！ と毎年この時期思うもの。
実は私、今年に関してはちょっとスペシャルな気持ちでこのお休みをすごしています。というのも年末に「一万円選書」の対象者に今回選ばれたというご連絡が来て、とにかくびっくり、そしてワクワクしているから。
ご存じの方もいらっしゃるでしょうか。
NHK『プロフェッショナル 仕事の流儀』ほか、さまざまなメディアで話題となった、北海道のある町の小さな本屋さんによる選書サービス「一万円選書」。ご迷惑になりかねないのであえてここでは書店の名前は出しませんが、1年でわずか3日だけの募集で、常時3000人待ちともいわれている「一万円選書」なるものを書店のオーナー男性が自らやってくださるというサービスなのです。
「特製カルテ」なるものを記すと、それをもとに店主の方が「あなたのための特別な本」を一万円分選んで送って下さるのです。
あまりにも人気で申し込むのにも条件があったり、申し込んでからも何か月、場合によっては何年も待つのが当たり前というこの一万円選書。
書店の経営がなかなか厳しいと言われている現代日本において、独特の存在感をはなち、あらためて「紙の本」の魅力を世の中に発信している、とても意欲的で魅力的なまちの本屋さんの取り組みです。
◆クリスマスイブの朝に届いたメールに感動
私は北海道新聞で特集を目にしてからずっと気になっており、Instagramをフォローしたうえで、申し込みのチャンスがあれば是非にと考えておりました。
ちょうど昨年の今頃でしょうか、特別に申し込み枠をあけます、とのお知らせを目にし、瞬間的に滑り込むように申し込みをしていた私。
そして私はすっかり申し込ませていただいてことも忘れかけていたのですが、昨年のクリスマスイブの朝、そちらの書店さんから「申し込みありがとうございます」とのメールとともに、選書にさいしての「カルテ」が送られてきたのでした。
まさかのクリスマスプレゼントがいきなり手元にとどいたような気持ち。いずれ奇跡的に選書していただける日がきたらくらいに考えていましたが、一年待って実際にこのようなご連絡があったことに純粋に感動。
ちょっと震える指先で、添付されていた「カルテ」をひらいてみると、驚きの内容が。一部のみご紹介しますと、
・これまで読まれた本で印象に残っている20冊を教えてください、ただ書くだけではなく、それが面白かったのか、普通だったのかどうかも教えてください。
・お仕事はなんですか
・何歳のときの自分が好きですか？
・これだけはしない、と決めていることはありますか？
・あなたにとって幸福とは何ですか？ などなど。
仕事柄人からインタビューされることも馴れているほうですし、どんな質問にも即答できる能力がある程度自分にはあると思って日々生きてきましたが、「20冊の本」をはじめ、答えるには少々時間を要したくなるような絶妙な質問が並んでいるのです。
