◇第102回東京箱根間往復大学駅伝競走(2日往路)

第102回箱根駅伝往路の当日変更が発表されました。

前回王者の青山学院大学は3人のメンバーを変更。1区に小河原陽琉選手、2区に飯田翔大選手、さらに5区山上りには過去2年2区を走っている大エース・黒田朝日選手が投入されています。

全日本王者の駒澤大学は2区に桑田駿介選手、3区を帰山侑大選手を当日変更でエントリー。一方で山川拓馬選手、佐藤圭汰選手の主力4年生が往路に登録されませんでした。

初優勝を目指す國學院大學は4年生の青木瑠郁選手が1区へ。今季好調の野中恒亨選手は3区に起用されました。

往路優勝を狙う早稲田大学は、4区にスーパールーキーの鈴木琉胤選手を配置。2区の山口智規選手や5区の工藤慎作選手らは区間エントリー通り出走となりました。

前回往路2位の中央大学は、1区に3年生の藤田大智選手、4区に2年生の岡田開成選手を投入。前回1区区間賞で駅伝主将の吉居駿恭選手は往路に起用されませんでした。往路は10000メートルの自己ベスト27分台の選手が4人そろう陣容となっています。

“5強”を評される今大会。“5強”崩しを期待される前回6位の城西大学は、3区に前回1年生ながら6区で快走した小林竜輝選手を登録。2区のキムタイ選手、5区の斎藤将也選手ら主力がそろっています。創価大学は2区に留学生のムチーニ選手、4区に前大会5区を走った2年生の山口翔輝選手を登録。21年連続のシード権を狙う東洋大は、2区が西村真周選手、5区が2年連続山上りとなる宮崎優選手に変わっています。