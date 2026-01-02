【ひらがなクイズ】解けると楽しい！ 共通する2文字を埋めてみよう！ 丸いものから食卓の定番まで
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！
今回は、言葉の「頭」にも「真ん中」にも共通の響きが隠れています。どれも日常でよく耳にする、親しみやすい言葉ばかりです。リズムよく言葉を組み合わせて、正解を導き出してくださいね。
□□ご
みず□□り
□□いれ
かま□□
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「たま」を入れると、次のようになります。
たまご（卵・玉子）
みずたまり（水溜まり）
たまいれ（玉入れ）
かまたま（釜玉うどん）
今回は、おなじみの「たまご」や、運動会の定番「たまいれ」など、どことなく「丸いもの」や「溜まるもの」を連想させる言葉が集まりましたね。特に「かまたま（釜玉）」は、うどんの食べ方として定着した比較的新しい響きかもしれませんが、ひらがなパズルにすると意外な共通点として浮かび上がってきます。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
